Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти мужа
Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти супруга, принца Филиппа.
Об этом сообщает издание BBC. По словам инсайдеров, 13 апреля королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда- камергера при королевском дворе. На данном посту он находился в течение 14 лет.
Издание также подчеркивает, что в эти выходные стало известно, что королевская семья будет соблюдать траур на протяжении двух недель, а члены семьи продолжат исполнять свои обязанности.
Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
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