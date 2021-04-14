Єлизавета II повернулася до виконання королівських обов'язків після смерті чоловіка
Королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків через чотири дні після смерті чоловіка, принца Філіпа.
Про це повідомляє видання BBC. За словами інсайдерів, 13 квітня королева взяла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Пила з поста лорда камергера при королівському дворі. На цій посаді він перебував протягом 14 років.
Видання також наголошує, що в ці вихідні стало відомо, що королівська сім'я буде дотримуватися трауру протягом двох тижнів, а члени сім'ї продовжать виконувати свої обов'язки.
Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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