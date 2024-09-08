Елизавета II умерла два года назад: что за тяжелую болезнь она скрывала и какой 'позитив' в смерти бабушки нашел принц Гарри

Ровно два года назад, 8 сентября, на 97-м году жизни ушла в засветы бывшая королева Великобритании Елизавета II. Последние часы Ее Высочество, которое было обладательницей статуса монарха, дольше всего правящего в истории Англии, провело в окружении семьи и внуков.

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Несмотря на то, что официальной причиной смерти представительницы Букингемского дворца, согласно выписке из Национального реестра Шотландии, считают старость, существует предположение, что она отошла в вечность из-за тайной болезни. В честь годовщины смерти Елизаветы II OBOZ.UA собрал факты о последних днях жизни правительницы и "позитиве", который нашел принц Гарри в смерти бабушки.

Какой недуг скрывала монархиня

Через несколько месяцев после ухода в засветы бывшей королевы Великобритании, биограф и близкий друг ныне покойного принца Филиппа Джайлс Брендрет рассказал в своей книге "Елизавета: Интимный портрет", что в последние годы Ее Высочество боролось с тяжелой болезнью – раком костного мозга. По его словам, монархиня скрывала недуг, но готовилась к смерти.

"Я слышал, что у королевы была какая-то форма миеломы – рака костного мозга – что объяснило бы ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни", – написал мужчина.

До сих пор нет подтверждения правдивости слов Джайлса Брендрета, поэтому официально считается, что смерть наступила "от старости".

Елизавет II понимала, что ее время на земле подходит к концу

Как утверждает личный секретарь представительницы королевской семьи Великобритании Эдвард Янг, ее сердце перестало биться во время сна : "Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она не осознавала происходящего. Никакой боли".

Несмотря на то, что для большинства граждан смерть монархини была неожиданной, автор биографического произведения "Чарльз III: Новый король, новый двор. История изнутри" Роберт Гардман заверил: Елизавета понимала, что ее время для ухода в вечность настало. У смертного ложа покойной королевы была найдена запертая красная коробка, внутри которой лежало два запечатанных письма: одно к сыну Чарльзу, другое – к сэру Эдварду. К тому же монархиня разместила в ларце последний приказ, в котором она избрала кандидатов на получение престижного Ордена за заслуги за "исключительно достойную службу".

Какой "позитив" в смерти бабушки нашел принц Гарри

По словам бывшей актрисы Меган Маркл, несмотря на то, что она со своим мужем, принцем Гарри очень тяжело переживали смерть бывшей королевы, ее избранник пытался найти позитив даже в такой трагический момент. Она призналась: монарх успокаивал себя мыслью о том, что бабушка снова может увидеться со своим любимым, принцем Филиппом, умершим в 2021 году.

"Я чувствую глубокую благодарность за то, что могла провести с ней время и познакомиться поближе. Это было сложное время, но мой муж, который всегда оптимистичен, сказал: "Теперь она воссоединилась со своим мужем", – поделилась герцогиня Сассекская.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елизавета II думала о Путине во время встречи с ним в 2003 году.

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