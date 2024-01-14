'Она не осознавала, что происходит': секретарь покойной Елизаветы II впервые раскрыл подробности ее смерти

Бывшая королева Великобритании Елизавета II, сердце которой перестало биться 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни, скончалась во сне. Она "ушла очень мирно", как утверждает ее личный секретарь Эдвард Янг. Публике впервые раскрыли его записи о последних минутах жизни легендарного суверена.

Видео дня

В настоящее время эти заметки хранятся в Королевском архиве. Некоторые фрагменты из них были эксклюзивно опубликованы журналистами Daily Mail. В издании эти записи назвали "глубоко трогательными".

"Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она не осознавала происходящего. Никакой боли", – записал Эдвард Янг.

Королевский писатель Роберт Гардман в новой биографии нынешнего монарха "Чарльз III: Новый король, новый двор. История изнутри" делится, что вскоре после того, как сэр Эдвард написал свою записку, лакей принес запертую красную коробку с бумагами, найденную у смертного ложа. Внутри обнаружили два запечатанных письма: одно к ее сыну и наследнику, ныне королю Чарльзу III, а другое – к самому сэру Эдварду.

Хотя их содержание вряд ли когда-нибудь будет обнародовано, существование писем свидетельствует о том, что 96-летняя Елизавета спокойно признала, что ее время на этой земле подходит к концу, и словно подготовилась к этому. В ящике также содержались последние бумаги Елизаветы II и последний королевский приказ: оны выбрала кандидатов на получение престижного Ордена за заслуги за "исключительно достойную службу".

"Даже на смертном одре у нее была работа, которую нужно было проделать. И она это сделала", – написал Гардман о беспримерной преданности долгу покойной королевы.

Также в биографии описано, что принцесса Анна и доверенное лицо королевы, гардеробщица Анджела Келли сменяли друг друга у ее кровати, а многолетний служитель соседней церкви Кеннет Маккензи читал библейские стихи. Рядом с Ее Величеством около часа находился ее сын Чарльз со своей женой Камиллой.

Чарльз лично позвонил обоим своим сыновьям, призывая их поскорее приехать в Шотландию, чтобы попрощаться с бабушкой. В тот момент он считал, что королеве осталось несколько дней, а не часов жизни.

Впоследствии Чарльз поехал собирать грибы, чтобы проветрить голову после свидания с матерью. В процессе ему и сообщили, что Елизавета II ушла в засветы. В тот день старший помощник сына покойной королевы впервые обратился к нему "Ваше Величество", но Чарльз на это никак не отреагировал.

Как писал OBOZ.UA, ранее принцесса Анна раскрыла самый большой страх королевы Елизаветы II перед смертью. Дочь усопшей монархини рассказала, чего опасалась ее мать. Об этом читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!