Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо со своим детским прозвищем

Королева Великобритании Елизавета II оставила трогательную записку на гробу принца Филиппа во время церемонии прощания с герцогом. Письмо она подписала своим детским прозвищем, которое ранее никто не знал.

Записка, написанная от руки 94-летней Елизаветы II, была подписана именем Лиллибет. Оказывается, ранее такое прозвище она получила от своего отца, короля Георга VI из-за того, что в детстве не могла выговаривать свое полное имя, передает издание People.

Позже Елизавету II начал так называть ее супруг, принц Филипп. Это говорит о том, что в их отношениях была всегда любовь и нежность.

Стоит отметить, что на похоронах принца Филиппа, которые прошли 17 апреля 2021 года, гроб герцога накрыли его личным штандартом. Также там расположились военно-морская фуражка и адмиралтейская сабля супруга Елизаветы II. Письмо королева оставила рядом с белым букетом весенних цветов, которые она сама выбирала.

Напомним, принца Филиппа похоронили в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. После смерти королевы тело принца будет перенесено в мемориальную часовню Георга VI, где будет покоиться и его супруга.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп провел последние дни жизни дома, в обществе своей жены. Он старался быть сильным и независимым до конца.