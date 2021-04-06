Елизавета II не запрещала Маркл сниматься в кино, – биограф

Британский журналист и биограф покойной принцессы Дианы Эндрю Мортон заявил, что королева Елизавета II сказала Меган Маркл, что она имеет полное право продолжить свою актерскую карьеру, но при этом сочетать ее с королевскими обязанностями.

Мужчина считает, что герцогиня соврала в интервью Опре, когда говорила, что их жизнь с принцем Гарри во дворце была невыносимой. По словам биографа, королева изначально не ставила внуку и невестке жестких условий и предлагала несколько вариантов развития их карьеры в семье. Об этом пишет издание The Independent.

"Королева Елизавета II дала Меган и Гарри возможность делать все, что заблагорассудится. Королевская семья даже сказала Меган: "Если ты не хочешь полноценно выполнять свои королевские обязанности, пожалуйста, продолжай заниматься актерством". Все эти возможности были для нее открыты", – рассказал Мортон.

Он добавил, что также супруги могли путешествовать и улететь в любую страну первым классом, а королева была готова сделать их послами определенного государства.

Елизавета II и Меган Маркл

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: