Елизавета II не запрещала Маркл сниматься в кино, – биограф
Британский журналист и биограф покойной принцессы Дианы Эндрю Мортон заявил, что королева Елизавета II сказала Меган Маркл, что она имеет полное право продолжить свою актерскую карьеру, но при этом сочетать ее с королевскими обязанностями.
Мужчина считает, что герцогиня соврала в интервью Опре, когда говорила, что их жизнь с принцем Гарри во дворце была невыносимой. По словам биографа, королева изначально не ставила внуку и невестке жестких условий и предлагала несколько вариантов развития их карьеры в семье. Об этом пишет издание The Independent.
"Королева Елизавета II дала Меган и Гарри возможность делать все, что заблагорассудится. Королевская семья даже сказала Меган: "Если ты не хочешь полноценно выполнять свои королевские обязанности, пожалуйста, продолжай заниматься актерством". Все эти возможности были для нее открыты", – рассказал Мортон.
Он добавил, что также супруги могли путешествовать и улететь в любую страну первым классом, а королева была готова сделать их послами определенного государства.
Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.
31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских.