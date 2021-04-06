Єлизавета II не забороняла Маркл зніматися в кіно, – біограф

Британський журналіст і біограф покійної принцеси Діани Ендрю Мортон заявив, що королева Єлизавета II сказала Меган Маркл, що вона має повне право продовжити свою акторську кар'єру, але водночас поєднувати її з королівськими обов'язками.

Чоловік вважає, що герцогиня збрехала в інтерв'ю Опрі, коли говорила, що їхнє життя з принцом Гаррі в палаці була нестерпним. За словами біографа, королева спочатку не ставила онукові і невістці жорстких умов і пропонувала кілька варіантів розвитку їхньої кар'єри в сім'ї. Про це пише видання The Independent.

"Королева Єлизавета II дала Меган і Гаррі можливість робити все, що заманеться. Королівська родина навіть сказала Меган: "Якщо ти не хочеш повноцінно виконувати свої королівські обов'язки, будь ласка, продовжуй займатися акторством". Усі ці можливості були для неї відкриті", – розповів Мортон.

Він додав, що також подружжя могло подорожувати і полетіти в будь-яку країну першим класом, а королева була готова зробити їх послами певної держави.

Єлизавета II та Меган Маркл

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

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