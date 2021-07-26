Елена Зеленская восхитила украинцев элегантным нарядом. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный элегантный образ. Супруга президента вышла на публику в костюме в светлых тонах.

Свой образ знаменитость дополнила модными аксессуарами. Соответствующее фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Жена главы государства позировала на камеру в пиджаке белого цвета, а из-под низа выглядывала блузка в тон. Свой лук первая леди завершила нежным макияжем с акцентом на глаза и аккуратной укладкой на голове.

Кроме того, Зеленская надела стильные аксессуары – небольшие золотистые сережки и подвеску на шею. На руках первой леди виднелись ногти красного цвета.

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Пользователи сети остались в восторге от аутфита Зеленской. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Наша самая красивая первая леди", "Девушка, с которой несравним целый мир!", "Очень красивая жена президента", "Очень красивая и элегантная", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним, стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

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