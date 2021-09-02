Елена Зеленская украсила обложку украинского глянца: фото вызвало споры в сети
Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку украинского глянца Elle. Номер посвятили 20-летию издания.
Однако в сети не все оценили фото супруги президента. Некоторые пользователи и вовсе не узнали первую леди. Соответствующий снимок опубликовали на странице в Facebook Elle (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На обложке журнала Зеленская позировала в белой кофте и юбке с принтом "гусиная лапка". Также она сделала на голове легкие волны, а на лице – дневной макияж с акцентом на глаза.
В кадре видно, что супруга главы государства радостно и искренне улыбается.
Поклонники первой леди Украины не все оценили ее новую фотосессию для глянца. Фанаты считают, что кадр с Зеленской не совсем удачный.
"Очень неудачное фото. За что вы ее так?", "На мой взгляд, не лучшее фото Елены", "Она здесь на себя не похожа", – пишут люди.
Но все же нашлись и те, кому понравился образ Зеленской:
"Молодая, красивая, настоящая!", "Очень красиво", – написали в сети.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним: ранее пользователи сети раскритиковали первую леди Елену Зеленскую за образ, в котором она посетила фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине. Многие фолловеры посоветовали ей сменить стилиста.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала изысканный наряд в США. Для выхода в свет она выбрала белоснежный костюм с юбкой длины миди.