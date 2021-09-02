Елена Зеленская украсила обложку украинского глянца: фото вызвало споры в сети

Первая леди Украины Елена Зеленская украсила обложку украинского глянца Elle. Номер посвятили 20-летию издания.

Однако в сети не все оценили фото супруги президента. Некоторые пользователи и вовсе не узнали первую леди. Соответствующий снимок опубликовали на странице в Facebook Elle (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На обложке журнала Зеленская позировала в белой кофте и юбке с принтом "гусиная лапка". Также она сделала на голове легкие волны, а на лице – дневной макияж с акцентом на глаза.

В кадре видно, что супруга главы государства радостно и искренне улыбается.

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Поклонники первой леди Украины не все оценили ее новую фотосессию для глянца. Фанаты считают, что кадр с Зеленской не совсем удачный.

"Очень неудачное фото. За что вы ее так?", "На мой взгляд, не лучшее фото Елены", "Она здесь на себя не похожа", – пишут люди.

Но все же нашлись и те, кому понравился образ Зеленской:

"Молодая, красивая, настоящая!", "Очень красиво", – написали в сети.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: ранее пользователи сети раскритиковали первую леди Елену Зеленскую за образ, в котором она посетила фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине. Многие фолловеры посоветовали ей сменить стилиста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала изысканный наряд в США. Для выхода в свет она выбрала белоснежный костюм с юбкой длины миди.