Елена Зеленская пришла на встречу в США в изысканном черном образе. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Елена Зеленская пришла на встречу в США в изысканном черном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с женщинами-лидерами Power women в рамках рабочего визита президента Украины в США. Для выхода в свет она выбрала черный элегантный наряд.

Также супруга главы государства дополнила образ укладкой и аксессуарами. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первая леди Украины вышла на публику в черной юбке длины миди, удлиненном пиджаке и белой рубашке с воротником. Такой образ Зеленская подчеркнула поясом.

Также она завершила лук аккуратной укладкой на голове, нежным макияжем с акцентом на глаза и украшениями в виде небольших сережек.

Видео дня
Елена Зеленская сделала аккуратную укладку
Елена Зеленская на встрече в США
Елена Зеленская на мероприятии
Елена Зеленская выбрала деловой образ
Елена Зеленская показала стильный лук

Пользователи сети восхитились изысканным аутфитом первой леди. Они оставили множество приятных комментариев под постом.

"Самая красивая леди за всю историю Украины!", "У нас самая красивая и умная первая леди", "Самая красивая за всю историю Украины! Не стыдно, приятно смотреть на лицо, умная, красивая, стильная, искренняя. Горжусь!", "Красивая", – пишут люди.

Пользователи сети восхитились изысканным аутфитом первой леди
Зеленскую засыпали комплиментами
В сети оценили образ первой леди

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в США и вышла на публику в деловом образе. Она выбрала темно-синий наряд и массивные украшения.

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