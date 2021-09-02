Елена Зеленская пришла на встречу в США в изысканном черном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с женщинами-лидерами Power women в рамках рабочего визита президента Украины в США. Для выхода в свет она выбрала черный элегантный наряд.

Также супруга главы государства дополнила образ укладкой и аксессуарами. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первая леди Украины вышла на публику в черной юбке длины миди, удлиненном пиджаке и белой рубашке с воротником. Такой образ Зеленская подчеркнула поясом.

Также она завершила лук аккуратной укладкой на голове, нежным макияжем с акцентом на глаза и украшениями в виде небольших сережек.

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Пользователи сети восхитились изысканным аутфитом первой леди. Они оставили множество приятных комментариев под постом.

"Самая красивая леди за всю историю Украины!", "У нас самая красивая и умная первая леди", "Самая красивая за всю историю Украины! Не стыдно, приятно смотреть на лицо, умная, красивая, стильная, искренняя. Горжусь!", "Красивая", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в США и вышла на публику в деловом образе. Она выбрала темно-синий наряд и массивные украшения.