Елена Зеленская пришла на деловую встречу в элегантном черном образе

Супруга президента Украины Владимира Зеленского приняла участие в совещании по вопросам противодействия домашнему насилию. На рабочую встречу первая леди надела облегающий черный наряд.

Свой образ первая леди дополнила аксессуарами. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram.

Зеленская пришла на мероприятие в элегантном черном платье с коротким рукавом. Свои волосы она заплела и собрала в низкий пучок, благодаря этому черты ее лица выглядят более утонченными. Макияж она выбрала повседневный в коричневых оттенках. Образ дополнила аксессуарами в виде сережек и цепочки.

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В своем посте Елена рассказала о том, что проблема домашнего насилия в Украине обострилась во время пандемии коронавируса.

"За прошлый год за совершение домашнего насилия осудили в четыре раза больше людей, чем в 2019-м, а обращений было зафиксировано почти вдвое больше", – написала Зеленская.

По ее словам, в Украине уже начали создавать приюты и консультативные службы, оказывающие первичную помощь, а также центры социально-психологической помощи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ко Дню независимости Украины откроют инклюзивный Курган Единства на острове Хортица. Инициатором преобразования Хортицы в безбарьерное пространство стала Елена Зеленская.