По инициативе Елены Зеленской Хортица станет первым полностью инклюзивным туристическим объектом страны

В Запорожье ко Дню независимости откроют Курган Единства на острове Хортица, который станет полностью инклюзивным. Инициатором преобразования Хортицы в безбарьерное пространство стала первая леди Украины Елена Зеленская.

5 августа она вместе с первым заместителем главы Офиса президента, координатором программы "Большая стройка" Кириллом Тимошенко посетила Запорожье.

"Место силы, открытое для всех. Такова философия новой Хортицы, которую возрождают по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Преобразование происходит на наших глазах", – говорит Тимошенко.

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В прошлом году Елена Зеленская начала инициативу "Без барьеров", к которой приобщаются города и области. И именно Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом.

Ко Дню независимости откроют Курган Единства – высшую точку острова, с которой открывается потрясающий вид на Днепр и Запорожье. И впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие, независимо от возраста и состояния здоровья.

"Этим лично занимается первая леди Украины Елена Зеленская. Дорожки спроектированных под углом 5%, каждые 800 м – площадки, оборудованные для отдыха. Сегодня вместе с первой леди лично убедились в соблюдении всех норм", – говорит Тимошенко.

Также полностью инклюзивным станет и Музей истории казачества, который ремонтируют по стандартам лучших мировых музеев в рамках программы "Большая реставрация". Безбарьерным станет и общественное пространство Казачий круг, где будут проводиться концерты, фестивали и форумы.

Важной частью восстановления Хортицы будет удобное транспортное сообщение благодаря новым Запорожским мостам, которые строят по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой и сверхсовременной инфраструктурой", – отметил Тимошенко.