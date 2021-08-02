Елена Зеленская появилась в изящном платье на презентации. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Елена Зеленская показала стильный наряд

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на мероприятие в обтягивающем платье синего цвета. Она дополнила деловой образ собранными волосами и матовым оттенком помады.

Соответствующие снимки с мероприятия супруга президента опубликовала на своей странице в Instagram. Она также подчеркнула наряд массивными серьгами в виде жемчужины (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В подписи к кадрам первая леди рассказала, какой теме была посвящена ее презентация:

"23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины, по моей инициативе пройдет первый Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Хочу предложить обратиться к "мягкой силе" первых леди и джентльменов, чьи гуманитарные проекты и влияние могут стать эффективным инструментом в преодолении общих вызовов. На гуманитарном форуме впервые будут объединены усилия и опыт первых леди и джентльменов для создания международной платформы, которая должна стать традиционной".

Видео дня
Елена Зеленская на мероприятии.
Первая леди Украины Елена Зеленская.
Елена Зеленская провела презентацию.

Зеленская также отметила, что помимо первых леди и джентльменов, из разных стран к участию в данном гуманитарном форуме также приглашены специалисты и эксперты в различных сферах. По ее словам, проведение подобного саммита в Украине станет первым в истории.

Елена Зеленская в белом наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный элегантный образ. Супруга президента вышла на публику в костюме в светлых тонах. Свой образ знаменитость дополнила модными аксессуарами.

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