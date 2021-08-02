Елена Зеленская появилась в изящном платье на презентации. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на мероприятие в обтягивающем платье синего цвета. Она дополнила деловой образ собранными волосами и матовым оттенком помады.

Соответствующие снимки с мероприятия супруга президента опубликовала на своей странице в Instagram. Она также подчеркнула наряд массивными серьгами в виде жемчужины (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В подписи к кадрам первая леди рассказала, какой теме была посвящена ее презентация:

"23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины, по моей инициативе пройдет первый Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Хочу предложить обратиться к "мягкой силе" первых леди и джентльменов, чьи гуманитарные проекты и влияние могут стать эффективным инструментом в преодолении общих вызовов. На гуманитарном форуме впервые будут объединены усилия и опыт первых леди и джентльменов для создания международной платформы, которая должна стать традиционной".

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Зеленская также отметила, что помимо первых леди и джентльменов, из разных стран к участию в данном гуманитарном форуме также приглашены специалисты и эксперты в различных сферах. По ее словам, проведение подобного саммита в Украине станет первым в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный элегантный образ. Супруга президента вышла на публику в костюме в светлых тонах. Свой образ знаменитость дополнила модными аксессуарами.