Елена Зеленская надела хиджаб в ОАЭ. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская в традиционном для арабских женщин наряде посетила Большую мечеть шейха Зайда в столице ОАЭ Абу-Даби.

Также в рамках официального визита в страну она и ее супруг, украинский президент Владимир Зеленский побывали в Лувре Абу-Даби. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Елены Зеленской в Facebook.

В частности, первая леди сообщила, что в этом году планируется расширить географию украиноязычных аудиогидов в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира – Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", – пообещала она.

Кроме того, для посещения Лувра Абу-Даби Зеленская выбрала классический деловой костюм молочного цвета с юбкой длины "миди".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Елена Зеленская продемонстрировала "винный" образ в ОАЭ. В аэропорту супруга президента Украины появилась в черной защитной маске, а по красной дорожке прошлась с букетом белых роз.