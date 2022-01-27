Елена Кравец поделилась секретом, как в 45 лет выглядеть лучше, чем в 30

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что массажи и физические нагрузки помогают ей сохранять молодость. За кожей лица звезда также тщательно ухаживает, выполняя остеопатические эстетические процедуры.

Своими секретами красоты 45-летняя юмористка поделилась в Instagram-сторис в рубрике "Уютный разговор". Отметим, что на Instagram-странице "Зіркового шляху" (телеканал "Украина") недавно опубликовали архивное фото знаменитости, сравнив, как она выглядела в 29 лет и сейчас. Многие поклонники написали, что нынешний внешний вид актрисы им нравится даже больше.

"Что скажете, актриса очень изменилась?" – спросили авторы поста у подписчиков. "Сейчас лучше. Молодец, умничка", – сказано в одном из комментариев.

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Сама Кравец призналась, что никаких инъекций красоты и подобных процедур она не делает и в ближайшее время не планирует. "Я, честно говоря, не очень люблю и не очень хочу, поэтому делаю все, что могу, чтобы хорошо выглядеть на свой возраст", – заявила актриса.

Например, юмористка посещает занятия пилатесом – это разновидность фитнеса, которая была придумана для реабилитации после травм.

"Я хожу на массажи и всяческие остеопатические эстетические процедуры. Они касаются лица и тела. Я занимаюсь пилатесом. Хотелось бы регулярнее – и тренеру, и мне, – но пока как получается. У меня такой пилатес: на тренажерах, с полным включением... Такой серьезный вообще спорт", – добавила звезда.

Она подчеркнула, что в современное время есть и другие способы сохранения молодости, кроме уколов. "Вообще я приближаюсь к тому, чтобы в свои 80 быть прекрасной бабушкой", – пошутила Кравец.

Предлагаем посмотреть архивные фото знаменитости:

Как выглядели коллеги Кравчец по "Вечернему кварталу" Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Юрий Великий в детские и юные годы – смотрите по ссылке.

Коротко о звезде:

Елена Кравец – 45-летняя украинская актриса, комик, лидер телешоу "Женский квартал" (1+1). Единственная женщина среди актеров "Студии Квартал-95".

В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". В 2016 году вошла в список "Топ-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравец пришла на допремьерный показ комедийного сериала "Дикие" вместе со своей 18-летней дочерью Марией. Девочка удивила поклонников взрослым внешним видом и невероятным сходством со звездной мамой.