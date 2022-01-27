Елена Кравец поделилась секретом, как в 45 лет выглядеть лучше, чем в 30

Дарья Дурова
Люди
4 минуты
2,0 т.
Как изменилась внешность Елены Кравец

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что массажи и физические нагрузки помогают ей сохранять молодость. За кожей лица звезда также тщательно ухаживает, выполняя остеопатические эстетические процедуры.

Своими секретами красоты 45-летняя юмористка поделилась в Instagram-сторис в рубрике "Уютный разговор". Отметим, что на Instagram-странице "Зіркового шляху" (телеканал "Украина") недавно опубликовали архивное фото знаменитости, сравнив, как она выглядела в 29 лет и сейчас. Многие поклонники написали, что нынешний внешний вид актрисы им нравится даже больше.

"Что скажете, актриса очень изменилась?" – спросили авторы поста у подписчиков. "Сейчас лучше. Молодец, умничка", – сказано в одном из комментариев.

Видео дня
Елена Кравец, 1992 и 2021 года
Второе фото многим пользователям сети понравилось больше

Сама Кравец призналась, что никаких инъекций красоты и подобных процедур она не делает и в ближайшее время не планирует. "Я, честно говоря, не очень люблю и не очень хочу, поэтому делаю все, что могу, чтобы хорошо выглядеть на свой возраст", – заявила актриса.

Актриса "Вечернего квартала" Елена Кравец

Например, юмористка посещает занятия пилатесом – это разновидность фитнеса, которая была придумана для реабилитации после травм.

"Я хожу на массажи и всяческие остеопатические эстетические процедуры. Они касаются лица и тела. Я занимаюсь пилатесом. Хотелось бы регулярнее – и тренеру, и мне, – но пока как получается. У меня такой пилатес: на тренажерах, с полным включением... Такой серьезный вообще спорт", – добавила звезда.

Елена Кравец в гримерке

Она подчеркнула, что в современное время есть и другие способы сохранения молодости, кроме уколов. "Вообще я приближаюсь к тому, чтобы в свои 80 быть прекрасной бабушкой", – пошутила Кравец.

Кравец рассказала, как ухаживает за лицом и телом

Предлагаем посмотреть архивные фото знаменитости:

Елена Кравец со своими родителями
Кравец (крайняя слева в белой блузке и черной юбке) на последнем звонке
Кравец со своей мамой
Елена Кравец с двоюродной сестрой Ириной
Кравец с подругами, 1994 год

Как выглядели коллеги Кравчец по "Вечернему кварталу" Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Юрий Великий в детские и юные годы – смотрите по ссылке.

Елена Кравец сейчас и в детстве.

Коротко о звезде:

  • Елена Кравец – 45-летняя украинская актриса, комик, лидер телешоу "Женский квартал" (1+1). Единственная женщина среди актеров "Студии Квартал-95".

  • В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". В 2016 году вошла в список "Топ-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Известная юмористическая актриса Елена Кравец

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравец пришла на допремьерный показ комедийного сериала "Дикие" вместе со своей 18-летней дочерью Марией. Девочка удивила поклонников взрослым внешним видом и невероятным сходством со звездной мамой.

Обращение коллектива OBOZREVATEL
Украинашоу-бизнесфотографиизвездыКвартал 95актрисаКрасотаЕлена Кравец