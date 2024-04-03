Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как соседи хитростью помогли спасти его дом в Ирпене от оккупантов

Знаменитый шеф-повар и ресторатор из Колумбии Эктор Хименес-Браво, который уже много лет живет и работает в Украине, поразил историей про свой дом в Ирпене. Уютные апартаменты в живописном городке ведущий и судья шоу "МастерШеф" (СТБ) приобрел за два года до полномасштабного вторжения. Каково же было удивление звезды, когда после деоккупации он узнал, что дом не только уцелел, но и остался нетронутым российскими захватчиками. Оказалось, этому поспособствовали сообразительные соседи звезды.

Своей историей Эктор поделился на личной странице в Instagram. Он рассказал, что почти всем его соседям удалось выехать из Ирпеня после 24 февраля, однако пара пенсионеров, жившая справа, решила остаться. Именно они и спасли дом звездного повара.

"Во время оккупации все наши соседи уехали. Кроме соседей, которые живут справа от моего дома. Они были здесь все время. Они украинцы, но жили в США очень долгое время. И сейчас они уже пенсионеры. Я знал, что у них не было ни лекарств, ни воды, ни газа. Я вернулся на своем авто, которое было наполнено лекарствами, водой, едой", – начал Эктор.

Так, на фасаде дома повара пенсионеры написали "люди". Когда оккупанты все же попытались попасть в дом Эктора, то соседи соврали им, что внутри находится очень старая и больная вирусом женщина.

"Россияне приходили и стучали в каждую дверь. Когда они пришли в последний таунхаус, где жили мои соседи, они спросили у них о моем доме: "Кто там живет? Почему там написано "люди"? И мои соседи сказали: "Пожалуйста, не идите внутрь, там живет очень старая женщина, у которой что-то похожее на вирус, вы можете заболеть". Мои соседи защитили мой дом. В мой дом они не вошли. Как это произошло? Представления не имею. Но когда я вернулся, задняя дверь моего сада была открыта, но никто не заходил в мой дом. Благодарен моим соседям", – поделился Хименес-Браво.

Как писал OBOZ.UA ранее, Эктор поразил сеть прочтением поэзии величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Кулинар, для которого украинский не является родным языком, продекламировал строки из стихотворения "Садок вишневий коло хати".

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