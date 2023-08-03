'Покажите это украинцам, которые не могут выучить родной язык': Эктор Хименес-Браво наизусть прочитал стихотворение Шевченка и поразил сеть

Знаменитый шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво, который уже много лет живет и работает в Киеве, поразил сеть прочтением поэзии выдающегося украинского поэта Тараса Шевченка. Кулинар, для которого украинский не является родным языком, продекламировал строки из стихотворения "Садок вишневий коло хати".

Видео дня

Соответствующее видео Эктор размесил на личной странице в Instagram. Для многих интернет-пользователей оно стало доказательством того, что при большом желании можно перейти на украинский, а нарративы "я всю жизнь говорил на другом языке" и тому подобное – это обыкновенные отмазки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео судья проекта "МастерШеф" (СТБ) подал поклонникам в юмористической обертке. Кадры, на которых он читает поэзию "Кобзаря", Эктор подписал так: "ВСУ готовятся войти в Крым, тем временем крымчане".

После того, как колумбиец закончил декламировать стихи, он забавно переспросил у оператора за кадром, все ли правильно он произнес.

Тем временем украинцы под публикацией усыпают ресторатора восхищенными комментариями.

"Человек приехавший в Украину учит украинский язык, а некоторые родились в Украине и разговаривают на другом", "Какая милота", "Супер. Эктор, большое уважение Вам за поддержку!", "Покажите это украинцам, которые не могут выучить родной язык", "Браво", "Это можно слушать бесконечно", "Еще немного нужно поработать над произношением, а так, очень красиво", "Тем временем крымчане ждут Эктора в Крыму на чебуреки", – пишут комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эктор-Хименес Браво рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним. 51-летний кулинар отправился в супермаркет Киева на закупки. Он взял с собой любимого питомца – собаку Лупиту породы бельгийский гриффон. Однако охраннику это не понравилось, потому мужчина обругал и выгнал звезду из помещения.

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