Экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда закончится война в Украине и как умрет Путин

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что полномасштабная война в Украине закончится тогда, когда каждый украинец осознает ее истинное предназначение. Активные боевые действия, по словам ясновидящего, продлятся до 15 мая, а уже в августе мы начнем постепенно восстанавливать страну. Кроме того, астролог убежден, что президент России Владимир Путин имеет серьезные проблемы с физическим здоровьем, поэтому, вероятно, скоро скончается.

Об этом Гордеев рассказал журналисту Славе Демину в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ". Экстрасенс посоветовал украинцам разобраться, что они осознали после вторжения РФ в Украину.

"Война закончится ровно тогда, когда вы поймете, почему для вас эта война происходит. В вашей жизни. Почему она была вам дана? Для чего? Кто-то поймет, что муж, который остался в Украине, а вы уехали далеко, не такой благоверный как вам казалось. Кто-то поймет, что потерять дом – это такой пустяк, что жизнь человека намного важнее, и это даст ему очень большую силу и уверенность в будущем. Кто-то поймет, что пойти в парк со своей любимой – это такой уникальный дар сейчас, что он начнет еще больше ценить и любить своего партнера. Для каждого человека осознание приходит в разных исполнениях. Кто-то должен понять, что Россия нам – не друг, и никогда им не была", – прокомментировал победитель литовской и участник украинской "Битвы экстрасенсов".

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Астролог уверен, что ближе к лету активные боевые действия прекратятся, а через три месяца беженцы начнут активно возвращаться домой.

"Пик происходит в мае. С 20 апреля по 15 мая включительно будут именно такие мощные обстрелы. Самое главное – пережить девятое число, которое так все боятся. Начнут прекращаться все эти бои ближе к лету... Мне кажется, что все вот эти масштабные бои закончатся и люди начнут в большом количестве возвращаться домой, и мы начнем уже какие-то плановые работы делать, восстанавливать с августа месяца максимально", – отметил ясновидящий.

Что касается кончины Путина, то она, по мнению Гордеева, будет мучительной и жестокой. Более того, экстрасенс не исключает, что диктатор умрет от рук своих же приспешников. Из предполагаемых убийц – Рамзан Кадыров.

"Он умрет так же, как все люди, которые подписывали контракт с дьяволом. Это будет жестокая смерть. Во-первых, он и так уже держится на соплях. Он расплывается. Это больше похоже на скелет, на который натянули кожу. Я просматривал, возле него куча врачей, которые его шприцуют. Куча разных шаманов, которые его как-то подымают. Он понимает прекрасно, что он уже свое отбывает. Мне виделся человек, похожий на чеченца, который ударяет ему в спину ножом", – поделился Гордеев.

Он добавил, что у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем: "У него очень четко энергетически показывает сердечная чакра. Она у него забита очень сильно. Там вообще жесть происходит. Когда тобой управляют демоны, они выбивают тебя изнутри и ты становишься расплывчатым. Многие уверены, что у него это ботокс, но я уверен, что это натянутый демон. Пусть меня сейчас засмеют, но я однозначно чувствую, что он продал душу дьяволу".

Как писал OBOZREVATEL ранее, в советском учебнике по военному делу"Гражданская оборона" 1986 года выпуска обнаружили символ российских оккупантов – букву Z. Именно этот знак присутствует на технике захватчиков, а также является инструментом для пропаганды войны в Украине.