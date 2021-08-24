Экстрасенс из США назвала себя женой призрака Майкла Джексона и обвинила его в отсутствии секса

Жительница США, которая называет себя женой призрака Майкла Джексона и реинкарнацией Мэрилин Монро, обвинила "супруга" в отсутствии секса. По ее словам, все, что ему нужно, – это печенье.

В частности, медиум Кэтлин Робертс заявила, что уже несколько лет состоит в отношениях с духом артиста, сообщает Daily Star. Женщина утверждает, что призрак поп-звезды поселился в ее теле и использует его, чтобы танцевать, петь и есть вкусную еду.

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Робертс также говорит, что Майкл Джексон любит поболтать. "Он много говорит со мной, чего я не ожидала от застенчивого человека, которого я видела по телевизору все те годы, когда была его поклонницей", – говорит она.

По ее словам, она счастлива в браке, но ей не нравится отсутствие сексуальной жизни с супругом: "Ему не нравится, когда я к нему прикасаюсь". Женщина добавила, что "он пугает" ее "видениями пауков и мертвых", если она пытается поцеловать его или заняться с ним любовью.

Кэтлин говорит, что, возможно, дух умершего поп-короля выбрал ее, так как она является реинкарнацией актрисы Мэрилин Монро, которая ему нравилась при жизни. По словам экстрасенса, вопреки конфликтам и трудностям, она "просто не может прекратить" любить "мужа".

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