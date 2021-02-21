Семь домов с призраками, от которых стынет кровь в жилах. Фото

Хроники ужасов одинаково интересны детям и взрослым. Дом с призраками – далеко не просто сюжет для очередного хоррора: множество таинственних зданий, от которых стынет кровь в жилах, разбросаны по всему миру.

Духи, привидения и мертвые души принято считать выдумками. Однако в некоторые истории очевидцев трудно не поверить. OBOZREVATEL собрал самые жуткие дома с привидениями.

Психбольница "Мальборо", США

Это не выдуманная история американских ужасов, а приют для больных, который расположен в штате Нью-Джерси. В больнице происходили трагедии с пациентами: они пропадали без вести, умирали от болезней или просто замерзали. Ужасные события расследовали в полиции, после чего больницу закрыли. Сейчас в здании никто не живет, а местные обходят его десятой дорогой, потому что здесь замечали силуэты неизвестных. Искатели приключений и любители хоррора могут прогуляться вблизи мистического сооружения.

Имение Вудчестер, Великобритания

Великобритания славится многими мистическими зданиями. Имение Вудчестер расположено на территории парка, который окружен историями ужасов. Дом находится внизу долины, которая прячет його между высоких деревьев. Мистические события окутали замок: еще в начале строительства здесь погибло около 50 строителей по неизвестным причинам. Во время Второй мировой войны его использовали как морг для военных. Исследователи паранормальных явлений вечером слышали музыку прошлого века, она звучала прямо в здании. Также местные часто замечали привидения солдат, а вблизи в часовне видели умершего монаха.

Замок Калейн, Шотландия

В крепости, построенной в 1600-х, живут два привидения: музыкант, играющий на трубе во время шторма, и молодая женщина в белом платье. Никому не известно, кто она и почему находится здесь.

Эдинбургский замок, Великобритания

Эдинбургская крепость – рекордсмен по количеству призраков. Здесь видели силуэты барабанщика, умершего пса, духов французских пленных и горожан, погибших от чумы. Кроме известных историй о призраках, здесь часто слышат настоящие звуки разговоров и шаги людей, а у многих туристов на территории ухудшается самочувствие.

Тюрьма Порт-Артур, Австралия

В 19 веке в колонии погибло много преступников через жесткое отношение надзирателей и непригодные условия для жизни. В здании сейчас никто не живет, кроме призраков. Ночью здесь слышат шаги и скрежет зубов, а в окнах видят мигающие огни. Порт-Артур привлекает ценителей острых ощущений со всего мира.

Замок Фонтенбло, Франция

Истории таинственного замка известны во всем мире. Памятник архитектуры привлекает любителей рассказов о привидениях. Крепость построена в 16 веке, а сейчас она считается жильем самых известных призраков Франции. Увидеть мистику удастся даже скептикам, которые не верят в существование потустороннего мира. В парке у дворца прохожие встречают призрак Красного человека. Ранее он предсказал трагическую смерть Генриху IV. Молодые девушки могут встретить другого призрака, который очаровывает всех гордых красавиц.

Замок Гоуска, Чехия

Крепость Гоуска прозвали "вратами в ад", потому что с таинственного колодца в центре замка доходят крики мучеников. Несколько веков назад здесь жили чудовища, которые были наполовину людьми. Очевидцы утверждают, что замечали настоящих призраков, которые держат свои головы в руках, стоя перед Цербером.

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