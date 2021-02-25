Видео с призраком, утаскивающим ребенка, стало вирусным в сети

В популярной социальной сети Tik Tok опубликовали видео, на котором якобы призрак тянет маленькую девочку под кровать.

Соответствующим роликом поделился Джош, папа ребенка. Кадры были сняты радионяней в воскресенье, 21 февраля. Сначала показывается, как девочка спит, затем резко вскакивает и начинает залезать под кровать. Через несколько секунд она громко зовет на помощь маму (чтобы смотреть видео , проскролльте до конца страницы).

"Мою дочь затащили под кровать… Жена думает, что она сама полезла туда, но ее что-то тянуло", – написал Джош.

Всего ролик посмотрело более 9 миллионов человек. Однако мнения пользователей разделились: кто-то уверен, что это действительно было паранормальное явление, другие думают, что девочка решила развлечься таким необычным способом. Вот некоторые комментарии удивленных людей:

"Этому есть логическое объяснение: она хотела достать свою игрушку и полезла за ней. Когда поняла, что застряла, то начала звать маму на помощь. Или просто испугалась темноты", "Нет, ее определенно что-то потянуло под кровать".

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