Экс-жену Андрея Богдана заметили с другим мужчиной вне проекта 'Холостяк 11'

Пользователи сети стали бурно обсуждать то, что экс-жену главы Офиса президента Андрея Богдана Анну, которая недавно пришла на проект "Холостяк 11", заметили в одном из супермаркетов с незнакомым мужчиной.

Известно, что пару видели в Киеве и они держали друг друга за руки. Об этом зрители написали на странице в Instagram шоу.

Так, одна из поклонниц "Холостяка" сообщила, что Анна не победит в реалити и, соответственно, не будет с главным героем Михаилом. По ее словам, недавно она видела девушку в супермаркете с мужчиной, держась за руки.

Но другая зрительница написала, что в сети уже появилось видео, где Михаил и Анна вместе, поэтому, скорее всего, она и станет победительницей.

"Было видео у Макса (холостяка 10) с празднования премьеры, и там была эта девушка и Миша", – отметила одна из фанаток шоу Владислава.

Напомним, участница "Холостяка" Анна рассказала, что Богдан делал все, чтобы завоевать ее сердце. Свадьбу пара сыграла на острове Бали (Индонезия) и в браке они пробыли полтора года.

"Было разочарование в человеке. Это сложно. Я действительно любила, но я все же поставила точку в отношениях. Отношения, которые приносят слезы и боль не нужны", – сказала экс-супруга Богдана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вероятная бывшая девушка главного героя реалити "Холостяк 11" – бизнесмена из Харькова Михаила Заливако – обнародовала подробности их отношений и назвала мужчину "закомплексованным нарциссом".