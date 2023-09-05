Экс-жена украинского актера Войтенко назвала его тираном и обвинила в домашнем насилии. Подробности скандала

Бывшая жена популярного украинского актера Константина Войтенко, танцовщица Валентина Маринина шокировала фанов неожиданным признанием – она была жертвой домашнего насилия. По словам хореографа, ее экс-супруг – настоящий "тиран, нарцисс и насильник".

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Таким откровением Маринина поделилась на личной странице в Instagram. Она призналась, что страдала от побоев и долгое время не решалась рассказать свою историю.

"Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он – бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", – заявила Валентина.

Она отметила, что однажды решилась вызвать полицию, однако, несмотря на синяки по всему телу, правоохранители проигнорировали факт насилия. И даже отец танцовщицы, который приехал в тот день к дочери, отговаривал ее "ссориться" с мужем, мол, "так не принято".

"Когда я в первый и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы и он уже будет числиться". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" – писать заявления на мужей, еще и таких публичных и вроде бы приличных", – поделилась Маринина.

После этого, как рассказала Валентина, они семьей отправились в Турцию на отдых. Там были "объятия, уговоры обратиться к психиатру и пропить таблетки, чтобы стать нормальной". Маринина убеждена, что "так работают насильники за закрытой дверью".

"Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже. Я – клиент психологов и психотерапевтов уже более пяти лет. Я проделала с собой очень много практик, опытов, было много разных специалистов и консультаций", – добавила Маринина, отметив, что умела дать сдачу, "защищаясь, как умела".

Маринина подметила, что лишь после года развода решилась заговорить о пережитом публично. В конце она обратилась к эксу: "Да, мой бывший муж – известный украинский актер Константин Войтенко – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики, и насильник. Да, я тоже выбирала в отношениях с ним насильственные формы коммуникации. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне очень стыдно за это. Но я приняла решение и научилась по-другому... Костя, я ни тебя, ни твоего окружения, ни ваших угроз и манипуляций больше не боюсь. Я осуждаю тебя и свое прежнее поведение публично. Мне не страшен ни твой статус, ни твой мыльный пузырь популярности".

Отметим, за расставанием пары следили буквально в прямом эфире. Войтенко на тот момент участвовал в проекте "Танці з зірками". Крайний эфир шоу был посвящен семейной тематике. Звезды танцевали со своими женами и мужьями, детьми и родителями, сестрами и братьями. Все, кроме Константина, который вышел на паркет с красным платьем супруги. Однако позже Валентина все же вышла к актеру, после чего сделала резкое заявление с просьбой перестать обсуждать ее с мужем личную жизнь. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, спустя 6 месяцев после развода Войтенко закрутил новый роман. Артист признался, что он больше не одинок и показал своим поклонникам новую возлюбленную. Девушку зовут Наталья Каминская. Что о ней известно – узнайте по ссылке здесь.

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