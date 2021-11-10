'Уничтожает нашу психику': жена Войтенко раскритиковала 'Танці з зірками'

Жена украинского актера Кости Войтенко Валентина пришла на 10-й эфир шоу "Танці з зірками", чтобы поддержать мужа и наконец-то прекратить обсуждение их семейной жизни. А ночью 10 ноября девушка опубликовала пост-откровение и прокомментировала свой смелый поступок.

Она опубликовала на своей страничке в Instagram откровенный пост, в котором написала, что гордится собой и мужем. Известно, что пара сейчас переживает нелегкий период в отношениях, и на проекте не упускают возможности поднять эту тему, выставляя личное на показ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Крайний эфир шоу был посвящен семейной тематике. Звезды танцевали со своими женами и мужьями, детьми и родителями, сестрами и братьями. Все, кроме Константина, который вышел на паркет с красным платьем супруги.

Видео дня

Актер приглашал жену на танец в предыдущих эфирах, но она отказалась. И лишь по окончанию проникновенного контемпа, Валя вышла на сцену и обняла мужа.

Перед объявлением оценок, на балконе, девушка решилась высказаться на тему их семейной жизни с Костей.

"Наша история сегодня – это пример того, что идеальная семья, которую все мечтают видеть в фоторамке, она переживает и тяжелые времена тоже. Я очень не люблю, что про меня и про наши отношения с Костей рассказывают каждую неделю в эфире национального телеканала. Такое впечатление, что все эти софиты, камеры, и вы (обращается к Маше Ефросининой - ред.) ворвались в нашу спальню. Мне это не нравится. Я имею на это право. Каждая семья может переживать разное и было бы честно тоже говорить об этом", – заявила Валентина в прямом эфире.

Ведущие Юрий Горбунов и Маша Ефросинина тут же ответили, что это очень смелые и честные слова.

Валя решила и сама прокомментировать свой монолог на проекте. Девушка пишет, что Костя из-за проекта практически не бывает дома, спит по 4 часа и репетирует по ночам.

"Он выдерживает сумасшедшую нагрузку сейчас. Параллельно с танцами он снимается в главной роли в сериале (а это работа в каждой сцене в течение 12-часовой смены!!!), ведет телешоу, спит по 4 часа, репетирует с Роксой исключительно ночью! Без выходных! И не ноет, вопреки участившимся комментариям о нем в соцсетях. Он несет ответственность за свою семью, свои мечты, и это по-мужски и по-взрослому", – написала Войтенко.

Также Валентина призналась, что считает Костю самым сильным участником проекта и пожелала ему победы.

"Костя и Рокса – самая неординарная пара за все сезоны шоу. Бросившая вызов стандартам социальной приземленности. Боже! Да где они в реальной жизни? В реальной жизни стандарта нет. Стандарт только уничтожает нашу с вами психику", – подвела итог Валя.

Пользователей сети растрогали слова девушки. В комментариях люди начали активно писать ей слова поддержи и уважения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что происходило и как танцевали 5 пар-участников на "Семейном вечере" проекта "Танці з зірками".