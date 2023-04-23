Войтенко после развода с супругой рассекретил новую девушку: что известно об избраннице. Фото

Украинский актер театра и кино Константин Войтенко спустя 6 месяцев после развода с женой Валентиной Марининой закрутил новый роман. Артист признался, что он больше не одинок и показал своим поклонникам новую возлюбленную. Девушку зовут Наталья Каминская, у нее есть свой онлайн-магазин.

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Кадрами с новой пассией Войтенко поделился в Instagram. На них знаменитость нежно обнимает брюнетку. Для прогулки с возлюбленной мужчина выбрал белое худи и темную курточку, а Наталья надела худи в лаймовом оттенке и похожую верхнюю одежду (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Самое приятное в жизни – это любить и чувствовать, что тебя любят. Моя Наталья Каминская", – написал под кадрами Костя, добавив эмодзи в виде красного сердца. Известно, что девушка имеет четырехлетнего сына от первого брака, которого родила 1 января 2019 года. Она часто путешествует и демонстрирует яркие кадры своего отдыха.

Далеко не все поклонники поддержали Войтенко. Некоторые до сих пор не могут поверить, что знаменитость развелся с танцовщицей Марининой и утверждают, что экс-возлюбленная была лучше. Однако не обошлось и без приятных комментариев.

"Жена лучше была", "Жаль, что семью не сохранили", "Новая женщина, вау", "Костя, рад за вас", "Какая она у вас красивая. Счастья вам", "Будьте счастливы тут и сейчас. Как оказалось, все остальное не такое уж и важное", "Невероятные, талантливые, красивые", "Рада за вас, любви на всю жизнь!", "Наконец-то, мы с женой мечтали, чтобы ты встретил настоящую любовь", – читаем под новой публикацией.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Владимир Остапчук впервые показал аудитории свою 22-летнюю возлюбленную. Шоумен вместе с Екатериной Полтавской посетил свадьбу знакомых. Пара долгое время живет вместе, а девушка является продюсером его нового проекта на YouTube.

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