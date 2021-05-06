Экс-возлюбленная Мэнсона – об отношениях с певцом: резал ножом и насиловал

Бывшая возлюбленная 52-летнего музыканта Мэрилина Мэнсона – Эшли Морган Смитлайн – рассказала, что во время отношений со звездой она несколько раз была жестоко избита, а также он резал ее ножом.

Такими подробностями девушка поделилась с изданием People. По ее словам, ей долго пришлось залечивать раны как физические, так и эмоциональные.

Как стало известно, домашнее насилие со стороны Мэнсона продолжалось в течение двух лет. Как сообщила Морган, певец заставил заключить ее договор крови, запирал в звуконепроницаемой комнате, когда девушка его злила, и совершал другие зверства.

Впервые знаменитость поднял руку на возлюбленную во время съемок одного из фильма: он хлестнул ее по спине, когда она лежала обнаженная лицом вниз на его кровати. После этого физическое насилие перешло в сексуальное.

Морган отметила, что она не раз просыпалась со связанными руками, а Мэнсон ей говорил: "Ты не можешь изнасиловать человека, в которого влюблен".

Кроме того, певец однажды сломал нос возлюбленной, а ей вместо похода в больницу пришлось ехать в аэропорт, чтобы лететь в Японию на съемки. Также Мэнсон вырезал свои инициалы на теле модели – у нее до сих пор остались шрамы.

Стоит отметить, что ранее Мэнсона в унижениях и издевательствах обвинила его бывшая подруга Эван Рейчел Вуд. По ее словам, певец был крайне жестоким на протяжении трех лет отношений.

Также актриса из сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко обвинила известного рок-певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и действиях сексуального характера. Звезда подала иск в Федеральный суд Калифорнии, где было указано, что насилие произошло в мае 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арми Хаммера обвинили в изнасиловании девушки по имени Эффи. Она поделиться подробностями и рассказала, что знаменитость ударил ее головой об стену и издевался более четырех часов.