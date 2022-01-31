Экс-участницу 'Холостяка' Юлию 'Зайку' и блогера Дмитрия Шевчука обвинили в мошенничестве. Комментарии пострадавших

Популярные украинские блогеры Юлия Бельченко ("Зайка") и Дмитрий Шевчук летом 2021 года запустили курс под названием "Чётенький SMM", в котором обещали покупателям рассказать о тонкостях продвижения бренда в соцсетях, поделиться собственным опытом и научить зарабатывать в Интернете. По окончанию занятий ученики начали массово жаловаться на некачественный контент, поверхностные знания и недобросовестное выполнение работы со стороны организаторов.

Стоимость курса варьируется в зависимости от тарифа. Стартовая цена – 4000 гривен, а за "Индивидуальный" пакет необходимо заплатить 15 тысяч гривен. Отдав такую большую сумму, покупатели надеялись на результативную работу, однако, по их словам, блогеры оказались мошенниками, а их курсы не несли какой-либо ценности. OBOZREVATEL пообщался с жертвами "инфоцыган".

Предупредить интернет-пользователей одной из первых решилась Марина Левченко, которая приобрела самый дорогой тариф на курсе. На личной странице в Instagram девушка рассказала, что не боялась отдавать такую большую сумму, поскольку давно следила за Юлией "Зайкой" в соцсетях. Кроме того, популярная блогер участвовала в проекте "Холостяк" на СТБ, где, как вспомнила Марина, проявила себя с положительной стороны.

Видео дня

Именно поэтому сразу после прохождения курса украинка не стала рассказывать об их бесполезности. Однако теперь, как утверждает Марина, решилась раскрыть правду.

Покупательница хотела поучиться у профессионалов, пообщаться с кураторами и получить объективную оценку собственных умений. В результате, как сообщила жертва, за 15 тысяч гривен ей не дали даже базовых знаний.

"Все было настолько поверхностно, что даже для новичков этого недостаточно. В моем пакете не выполнен ни один нормальный пункт, за который я заплатила такую ​​сумму. Не было нормальных уроков и консультаций, видео, которые реально учат чему-то, а не вода из Интернета, и примеры, украденные с других курсов. Юля даже не предоставила свои работы по SMM. Видео с ней было несколько и только о том, как отфотошопить лицо в фотошопе", – прокомментировала Марина.

Надежда Кобища в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что также пострадала от мошенничества блогеров. Курс она приобрела за 8 тысяч гривен. В тарифе, который она купила, предполагалась обратная связь от преподавателей. Общение с Юлией и Дмитрием ограничивалось фразами "Молодец, все учла" или " Хорошо постаралась". Реальных оценок и разбора домашнего задания, по словам потребительницы, не было.

"У меня пропала мотивация проходить этот курс до конца. Самое интересное началась после окончания через пару месяцев. Когда люди начали высказывать свои правдивые отзывы о курсе – сначала почистили чаты, а потом и вовсе их удалили", – рассказала Надежда.

Также пострадавшая рассказала про обещания организаторов помочь участникам курса с поисками реальных клиентов для дальнейшего трудоустройства в агентства. Этого не произошло.

Освоить навыки SMM-специалиста захотела и Юлия. Нам она сообщила, что ради курсов уволилась с работы – хотела углубиться в профессию. Деньги на покупку пакета взяла в кредит, надеясь, что все окупиться, как и обещали блогеры.

"Я абсолютно ничего не понимала в SMM, поэтому мне казалось, что всё нормально, курсы – ок. Потом нашла себе бесплатного клиента, и тут столкнулась со сложностью. То, что я делала для него, оказалось антитрендом, а ведь нас так учили. Я занялась самообучением и прозрела... Нам реально дали, мягко говоря, поверхностные знания! Нас учили тому, что есть в свободном доступе в Интернете. Нам лили воду. Из самообучения узнала гораздо больше, чем на этих курсах", – поделилась Юлия.

Юлия Бельченко по прозвищу "Зайка" стала популярной благодаря участию в 11 сезоне реалити-шоу "Холостяк". Сейчас на нее подписано около 400 тысяч людей, а на ее партнера Дмитрия Шевчука – 65 тысяч. Пара никак не комментирует скандал вокруг курса. Некоторые покупатели требовали вернуть деньги, однако, как сообщили источники, эти попытки не увенчались успехом.

Как писал OBOZREVATEL ранее, блогера из Ивано-Франковска Марьяну Гутак обвинили в мошенничестве из-за того, что она якобы продает людям дорогие и бесполезные курсы. 21-летняя украинка, у которой более чем 640 тыс. подписчиков в Instagram, активно рекламирует свое обучение, называя государственное образование "про**анными деньгами".