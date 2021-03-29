Экс-участница 'Холостяка 11' прокомментировала случай с массажем ног и литрами алкоголя

Экс-участница популярного шоу "Холостяк 11" Аня Гузеева, которая покинула проект в четвертом выпуске, заявила, что момент с массажем ног главному герою Михаилу Заливако был вульгарный и смешной одновременно.

Девушка отметила, что все-таки не нужно забывать, что это реалити. Соответствующий пост Гузеева опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время группового свидания девушка проявила инициативу и поцеловала Михаила, однако после этого очень любезно общалась с его другом Сергеем. Более того, товарищ Заливако показал сайты, на которых была указана информация о сомнительном прошлом участницы: что она якобы занималась эскортом.

Кроме того, девушка удивила "холостяка" тем, что на первом свидании выпила несколько рюмок текилы, а затем начала выполнять одно из заданий игры – делать массаж ног мужчине.

"Каждый раз, когда я поднимала рюмку, пила, потому что отказывалась от выполнения таких задач, как "раздеться полностью" или "покритиковать присутствующих" (я принципиально никогда не критикую окружающих, могу только пошутить над собой). И таких задач было очень много", – рассказала Гузеева.

Участница подчеркнула, что эфирное время ограничено и поэтому туда должны войти только "самые экстраординарные, резонансные моменты, которые выведут широкую публику на эмоцию, а не разговоры о семейных ценностях и высоких материях".

"Именно эти 50 секунд, в течение которых я прикасалась к ступням Михаила и шутила, вызвали у вас много эмоций: у кого-то смех, а у кого-то критику. А Розали и Джессика в комментариях о моем массаже ног не упустили случая показать всем, что имеют отношение к благочестивости, хотя бы в устной форме", – написала девушка.

Аня добавила, что задача телевидения такова: "любой ценой не оставить зрителей равнодушными". По ее словам, люди должны понимать, что реальная жизнь – это то, что "никак не связано с невероятными телевизионными шоу и той сказкой, которая в них показана".

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