Экс-супруг обвинил Ирину Билык во лжи: говорит одно, а делает другое

Украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко заявил, что его экс-возлюбленная Ирина Билык "говорит одно, а делает другое". По словам артиста, он уже давно к этому привык.

Об этом знаменитость рассказал в интервью изданию "КП". Несмотря на заявления о том, что "Билык чуть-чуть наговаривает", он все равно продолжает ее любить (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ира говорит одно, делает другое, а думает третье. Это привычно. Она 15 лет всем рассказывала, что машину мне подарила. Говорю: "Ирочка, говори правду, ты дала мне на первый взнос". Да, я долго собирал, долго отдавал, но в 2020 году отдал всю сумму денег. Иру я любил, люблю и буду любить. Бывает, она чуть-чуть наговаривает, но это все по-хорошему. Ей разрешаю. Как и она мне разрешает в каждом интервью рассказывать про нее", – рассказал Коляденко.

Видео дня

Напомним, что ранее Ирина Билык рассказывала, что ее бывший муж Дмитрий Коляденко жестко ее избивал. Певица заявляла, что находясь в гражданском браке с шоуменом, чувствовала, что "может умереть от его рук". По словам Билык, их ссоры иногда происходили "с ножами и ножницами".

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Коляденко – украинский хореограф, танцовщик, шоумен, телеведущий и певец.

Был женат на хореографе Елене Коляденко, с которой вместе работал и пробыл в браке до 2002 года. Женщина рассталась с ним, признавшись, что любит другого.

Через несколько лет Дмитрий сотрудничал с Ириной Билык и прожил с ней два с половиной года (2004—2006) в гражданском браке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Коляденко перепел легендарную песню своей бывшей супруги Ирины Билык – "Фарби". По словам Дмитрия, он давно хотел спеть эту песню, но Ирина Билык раньше запрещала это делать.