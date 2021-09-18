Экс-солист группы Quest Pistols Савлепов рассказал подробности свадьбы с российской актрисой

Украинский музыкант, певец, солист группы "Агонь" Антон Савлепов, который тайно женился на российской актрисе Ирине Горбачевой, дал откровенное интервью о личной жизни. Пара рассказала о свадьбе и показала фото с церемонии.

Звездная пара стала гостями российского шоу "Вечерний Ургант", в котором рассказали о первой встрече, помолвке и о самой свадьбе. По версии Ирины, они познакомились на съемках одного клипа, вот Антон отрицает это и говорит, что знакомство произошло еще в Лос-Анджелесе.

"Ира об этом ничего не помнит. Первая встреча была в Лос-Анджелесе", – сообщил Савлепов.

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Также Савлепов делал Горбачевой два раза предложение. Первое прозвучало в телефонном режиме, а во второй раз он устроил романтическое представление, которое произошло в Киеве в отеле.

"Когда она приехала в Киев я позвал музыканта-скрипача. Перед тем, как мы подали заявление, он пришел к нам в отель. Он начал играть красивую мелодию, я встал на колено и подарил кольцо", – рассказывал артист.

Влюбленные не стали скрывать, что свадьба прошла 21 марта этого года. Они провели торжество в узком кругу друзей и близких на даче.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни. Мы веселились, классно проводили время", – отметил Антон.

Коротко о знаменитостях:

33-летний Антон Савлепов – экс-участник группы "Quest Pistols", а ныне солист дуэта "АГОНЬ". В 2016 году судил вокальное шоу "Х-фактор". Самые известные хиты группы "Опа Опа", "Бомба" "Тебе 20".

33-летняя Ирина Горбачева родом из Мариуполя. Она является лауреатом театральных премий "Золотая маска", "Ника" и "Золотой орел". Также известность девушке принесла роль в сериале "Чики".

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