Уроженка Киева, певица-предательница Наташа Королева ностальгирует по СССР. Артистка со своим мужем-путинистом Тарзаном по случаю празднования Нового года нарядились в Снегурочку и Деда Мороза с советской символикой.

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В таком виде приспешники Кремля отправились поздравлять юмориста Владимира Винокура, который только недавно восхвалял президента-диктатора РФ Владимира Путина. Видео супругов в нелепых образах появились в соцсетях.

Королева начала снимать в авто, когда стриптизер был за рулем. Она показала, что нарядилась в детский костюм со снежинками на голове, и рассказала, куда едет.

Опальный Тарзан в красном костюме с серпом и молотом – символом СССР – вез жену-украинку к Владимиру Винокуру. 75-летний комик в Кремле недавно рассыпался в комплиментах Путину, высмеивая главу США Джона Байдена.

Шутки, к слову, не рассмешили даже диктатора, всем видом показывавшего, что он ждет окончания оды Винокура.

По пути к дому друзей Королева успела отличиться циничным заявлением, комментируя наряд своего мужа.

"Дед Мороз со Снегурочкой. Едем поздравлять соседей. СССР рулит", – выдала путинистка.

Очевидно, певица окончательно отреклась от своих корней. Недавно Королева выпустила песню, где надменно утверждает, что она made in Russia, то есть "изготовлена в России". А для рекламы позорного трека "украинка" в чудаковатом виде станцевала на фоне Кремля.

Как писал OBOZ.UA, ранее Наташа Королева заявила, что готова отправить своего супруга-стриптизера Тарзана воевать против родного народа. Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, поскольку "такая у них жизнь".

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