Екатерина Заботкина о скандале на Нацотборе-2024: я работаю только с песнями, я не переводчица

Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина, которая во время Нацотбора на Евровидение 2024 года стала звездой сети, отреагировала на обвинения в том, что ее перевод песен не был понятен для всех людей с нарушениями слуха. Она рассказала, что работает исключительно с песнями и не имеет профильного образования.

К тому, чтобы в жестках показать каждый конкурсный трек, Заботкина готовилась заранее. Об этом она сказала в комментарии "Детектор Медиа".

"Я работаю только с песнями, я исполняю песни на жестовом языке. С моей стороны будет неуважением к переводчикам, которые получали профильное образование, называть себя тоже переводчицей. Я не занимаюсь синхронным переводом. Я исполняю только песни с предварительной подготовкой к их исполнению", – объяснила звезда Нацотбора.

По ее словам, перевод песен со слов на жесты – это творческий процесс, который не предполагает дословную адаптацию, а может быть изменен для лучшего понимания смысла.

"Не всегда то, что написано в тексте песни, отражает смысл. Очевидно, что я могу считать смысл по-своему, а кто-то по-другому. Мы даже с моей преподавательницей и не слышащими людьми во время подготовки к Нацотбору проговаривали: какой смысл мы видим в этой фразе? У всех они разные – и это может вызвать недоразумение", – добавила Заботкина.

Ранее она также объясняла, что командой "Суспільного" было решено интерпретировать песни именно на украинские жесты, поэтому перевод английских частей треков был вдвое сложнее.

Напомним, профессиональная переводчица жестового языка Марина Лиферова в комментарии OBOZ.UA объяснила, что, вероятно, причиной не совсем удачного перевода Заботкиной стало отсутствие подготовки к шоу. Она назвала работу коллеги "эмоциональными танцами с некоторыми словами жестового языка".

Ранее OBOZ.UA также писал, что вторая переводчица на жестовом языке Ольга Буназов – пылкая фанатка УПЦ МП. На это обратили внимание пользователи сети, проанализировавшие ее страницу.

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