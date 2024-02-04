Одна из сурдопереводчиц Нацотбора на Евровидение-2024 оказалась фанаткой Московского патриархата

Национальный отбор на Евровидение-2024 в Украине был инклюзивным, поэтому для слабослышащих все песни, а также комментарии участников, судей, ведущих и так далее переводили на жестовый язык две сурдопереводчицы. Одна из них – Ольга Буназив. Каково же было разочарование еврофанов, когда они узнали, что Ольга – пылкая фанатка УПЦ МП, которая восхищается главой Московского патриархата Эпифанием и тем самым толерует Россию.

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На это обратили внимание пользователи сети, проанализировавшие страницу Буназив в Instagram. Долго искать не пришлось – первым, что бросается в глаза, когда заходишь в профиль сурдопереводчицы, это целая серия stories под названием УПЦ.

"Неоднозначную" позицию переводчицы жестового языка уже активно обсуждают в сети Х (бывший Twitter).

Один из пользователей написал: "Итак, это Ольга Буназив. Она толерует р*сню, цитирует главу Московского патриархата, сравнивает Эпифания сами знаете с кем... Одна из двух переводчиц жестового языка Евровидение топит за Московский патриархат и постит вот такую дичь "водителя остановили и на утилизации в Бахмуте".

Буназив с марта 2023 года активно извещает почти 8 тысяч своих подписчиков о том, какая "каноническая" и "святая" церковь при Московском патриархате. Девушка искренне верит, что УПЦ никак не связана с Россией, поэтому на нее нельзя сбрасывать "все грехи". Вместе с тем Ольга пренебрежительно относится к ПЦУ, когда пишет все буквы этой аббревиатуры с маленькой буквы.

"В Украине есть УПЦ и пцу. В УПЦ блаженнейшего Онуфрия избирал украинский народ и священство. В пцу Варфоломей самопровозглашенный блаженнейший, его никто не выбирал. Дальше просто, пцу объединилось с властью, и жаждут уничтожить УПЦ. Распространяя лживые слухи, что этот приход: работает на москву, служит на русском языке, все свои средства отправляет в Россию... Никогда этого не было. Существовали отношения, мы же сопредельные государства, пытались как-то наладить, чтобы все у нас было хорошо, и в храмах почитали имя патриарха Кирилла. 3 началом полномасштабного вторжения УПЦ, увидев истинное лицо врага, разорвала всякие связи", – убеждена Ольга.

Кроме того, она регулярно публикует призывы к сохранению Московского патриархата и утверждает: "Чем больше нас гонят, тем больше нас собирается. Забирают храмы, останавливают и конфискуют паломнические автобусы, угрожают уголовной ответственностью, но люди приходят и молятся под открытым небом у храма! Люди ничего не боятся, потому что они ни в чем не повинны, а вот те, кто совершает это беззаконие, вас очень жаль, потому что вам еще предстать перед судом Божиим".

Реагируя на слова Ольги, пользователь сети заметил: "Уважаемая, а когда московский патриархат ответит за укрывательство ФСБ, за российские паспорта, за хранение и контрабанду оружия и другие святые дела? Ольга, я бы тебе советовал поучить историю, откуда берет свои истоки МПЦ, почему они не канонические, как отбирались у нас храмы, как москальня молилась о Сталине и как гебисты в рясах службы проводили".

Ранее OBOZ.UA писал, что участник Национального отбора на Евровидение-2024 SKYLERR сняла свою кандидатуру за несколько часов до объявления победителя. Сделала она это якобы из-за масштабного сбоя в работе приложения "Дія", в котором проводилось зрительское голосование. Впрочем, "Суспільне" отказало певице.

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