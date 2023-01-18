Екатерина Кухар поделилась собственными лайфхаками, которые помогают ей бороться со стрессом

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Катерина Кухар не скрывает, что на фоне войны стресс превратился для нее в хронический синдром, бороться с которым крайне тяжело. Тем не менее, артистка отыскала действенные методы, которые лично ей помогают выходить из такого напряженного психологического и физического состояния.

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Эффективными лайфхаками, проверенными на собственном опыте, Кухар поделилась на личной странице в Instagram. Она отметила, что лучший выход из стресса – это его отсутствие, однако в нынешних условиях это невозможно.

Часто, как заметила танцовщица, людям не с кем разделить свои переживания и эмоции. Кто-то же не желает выплескивать свои чувства на других людей. В таком случае Кухар предлагает попробовать практику "мысли на бумаге".

"Действует как магия. Хотя этому есть научная основа. Потому просто поверьте и попробуйте. Возьмите бумагу А4 и выписывайте (важно, чтобы от руки) все, что беспокоит, болит, вызывает страх. И пишите, пишите… Посмотрите на свое творение и отпустите, разрывая листок на части. Чувствуешь, будто "камень с души". Если есть силы, напишите вторую часть. Но в ней важно посмотреть на себя со стороны. Это помогает увидеть больше возможностей. В этом формате "над собой" нужно выписать все варианты решения беспокоящих вопросов, другой точки зрения", – объяснила Кухар.

После этого, как уверяет хореограф, появляются ответы на вопрос "Что мне делать?"

Также прима-балерина поделилась, что в моменты, когда ей нужно выговориться, она садиться за руль автомобиля – едет наедине и громко поет песни. Можно повторить подобное "упражнение" и дома. Главное – освобождаться от негатива и тревожности вслух, через собственный голос.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар поделилась с украинцами важной информацией, которую следует знать гражданам, вынужденно переехавшим во Францию. Звезда рассказала, какие документы нужны в стране, как сохранить связь с родственниками и т.д.

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