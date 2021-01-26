Егорова разожгла дискуссию по поводу украинского языка: в сети возник скандал
Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, решила обсудить в сети закон об украинском языке, который недавно приняли в стране.
Так, она опубликовала на своей странице в Facebook соответствующую шутку и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу. Знаменитость засыпали комментариями.
Так, Егорова поделилась картинкой, на которой написано: "Мама, а зачем мне учить украинский язык?", "Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом".
После этого телеведущая спросила у подписчиков: "А что вы думаете по этому поводу? Совпадение?".
В комментариях под постом разгорелась настоящая дискуссия. Многие пользователи выразили свое недовольство по поводу языкового закона и поддержали Егорову.
"Я за английский, если не русский, значит английский! До этого беспредела ничего не имела против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа – бойкот!", "Какая разница, на каком языке просить милостыню? Или украинцу больше подадут?".
Но нашлись и те, кто считает, что таким образом правительство закрывает глаза на более важные проблемы в стране.
"Такими законами они нас отвлекают от насущных проблем. Мы идем туда, не знаю куда. И это гордо называем реформами. Мы с правительством живем в разных измерениях. Мы в Украине, а они на Марсе. У них все хорошо", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января 2020 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.
Нашлось множество противников и критиков нововведения. В частности, скандальная писательница и переводчик Евгения Бильченко высказалась против закона об украинском языке, поскольку считает его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".