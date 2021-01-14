Егорова поехала в Египет "очищать душу" и отказалась от макияжа. Видео

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, поделилась с поклонниками снимками, на которых предстала полностью без макияжа. Сейчас звезда отдыхает в Египте.

Таким образом, она "очищает тело и душу". Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

"Расчищая пространство и внутренний космос... Для восхождения на гору Моисея… Я иду туда за тем, чтобы нашей стране Бог отпустил все грехи, из-за которых мы не можем вырваться из ада и сюрреализма лжи и воровства", – отметила Егорова.

Егорова показала себя без макияжа Facebook Снежаны Егоровой

Егорова отдыхает в Египте Facebook Снежаны Егоровой

Также телеведущая пожелала подписчикам "запустить стрелку часов своей жизни в правильном направлении – вперед, и оставить прошлое в прошлом".

Снежана Егорова поделилась снимками с отдыха Facebook Снежаны Егоровой

Егорова в отпуске в Египте Facebook Снежаны Егоровой

Егорова решила отдохнуть без макияжа Facebook Снежаны Егоровой

Напомним, Снежана Егорова – украинская актриса и телеведущая.

В 2006 году участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в шоу "Танці з зірками" на украинском телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова заявила что в Украине "дрессируют" русскоязычных людей, а сам язык пытаются "забить камнями".