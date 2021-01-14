Єгорова поїхала до Єгипту "очищати душу" і відмовилася від макіяжу. Відео

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, поділилася з шанувальниками знімками, на яких постала повністю без макіяжу. Зараз зірка відпочиває в Єгипті.

У такий спосіб дії, вона "очищає тіло та душу". Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

"Розчищаючи простір і внутрішній космос... Для сходження на гору Мойсея... Я йду туди за тим, щоб нашій країні Бог відпустив усі гріхи, через які ми не можемо вирватися з пекла і сюрреалізму брехні та злодійства", – зазначила Єгорова.

Єгорова показала себе без макіяжу Facebook Сніжани Єгорової

Єгорова відпочиває в Єгипті Facebook Сніжани Єгорової

Також телеведуча побажала підписникам "запустити стрілку годинника свого життя в правильному напрямку – вперед, і залишити минуле в минулому".

Сніжана Єгорова поділилася знімками з відпочинку Facebook Сніжани Єгорової

Єгорова у відпустці в Єгипті Facebook Сніжани Єгорової

Єгорова вирішила відпочити без макіяжу Facebook Сніжани Єгорової

Нагадаємо, Сніжана Єгорова – українська актриса і телеведуча.

У 2006 році брала участь у театральному проєкті Олексія Лисовця "Нас поміняли тілами", а також у шоу "Танці з зірками" на українському телебаченні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова заявила що в Україні "дресирують" російськомовних людей, а саму мову намагаються "забити камінням".