'Его могли убить'. Злата Огневич ошеломила информацией об организаторе самой масштабной аферы в украинском шоу-бизнесе

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала шокирующие подробности об основателе концертного агентства Star Label Тарасе Доненко, который кинул артистку и ее коллег, в частности Руслану, Тараса Чубая и группу "Скай", на кругленькую сумму. В общей сложности, по подсчетам звезд, мошеннику удалось заработать на них около 10 миллионов гривен. В настоящее время аферист, провернувший самую масштабную мошенническую схему в украинском шоу-бизнесе, находится в международном розыске.

Артисты надеются, что им удастся вернуть деньги, которые они дали Тарасу для организации концертов, после чего он исчез. Впрочем, у Огневич есть предположение, что афериста уже нет в живых. Неожиданными открытиями певица поделилась во время утреннего Weekend Show на М1.

Огневич и другим пострадавшим исполнителям удалось выяснить, что Доненко имел дело с криптовалютой, которую покупал за счет украденных у звезд миллионов. Злата предполагает, что "коллеги"-преступники Тараса могли его убить.

"В целом Тарас Доненко нанес ущерб на 10 млн гривен. И сейчас у меня есть информация, что он через эти концерты отмывал криптовалюту. И что вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья" – преступники. Сейчас у нас очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что продолжается следствие. Его уже объявили в международный розыск", – раскрыла Огневич.

Певица подчеркнула, что в ее индустрии все базируется на доверии людей, ведь даже фанаты, покупая билет на концерт того или иного артиста, проявляют свое доверие и надеются на потраченные средства получить качественное шоу. Так случилось, что из-за Доненко звезды могли потерять доверие своих поклонников, поскольку большинство выступлений пришлось либо отменить, либо перенести.

"Просто так плюнуть в лицо всему украинскому шоу-бизнесу... Главное – это доверие людей. То есть, когда люди покупают билеты на мой концерт или на концерт другого артиста, они должны нам доверять: они приобрели этот билет и уверены, что концерт состоится. Для меня это огромная боль. Я, слава Богу, нашла те деньги. Вопросы в моей команде по крайней мере закрыты", – поделилась исполнительница.

Напомним, еще в конце декабря 2023 Огневич сообщила, что стала жертвой афериста-организатора ее концертного тура. Доненко сбежал с деньгами, которые планировали задонатить на ВСУ, после чего скрылся с радаров и перестал выходить на связь.

Впоследствии список жертв мошенника начал расширяться. В него попала, в частности, группа "Скай". Фронтмен коллектива Олег Собчук в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что Доненко планировал свою аферу не один год, ведь заранее сильно втерся в доверие артистов. Так, коллектив провел с "концертным организатором" около 100 шоу, поэтому не вызвал никаких подозрений в дальнейшем.

"В какой-то момент он забрал средства из запланированных концертов у билетных операторов и исчез. Только у нас – это около 3 млн 600 тысяч гривен... Насколько мы знаем, согласно договорам с билетными операторами, он мог это делать и раньше это делал, мотивируя тем, что деньги необходимы, чтобы заплатить за аренду залов, свет, звук. В этом случае он взял деньги, но не заплатил за технические расходы. И сбежал. А у нас ситуация, когда у нас продан тур, в большинстве городах – аншлаги, а ни за что не проплачено. И денег нет. А отменить концерты и вернуть людям средства не можем, потому что их нет", – рассказывал Собчук.

Как писал OBOZ.UA, Руслана также пострадала от рук афериста. Доненко исчез с ее деньгами, которые она дала ему на организацию концертов в Киеве, Одессе и Львове в феврале-марте этого года.

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