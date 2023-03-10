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Ефросинина в Израиле вышла на связь после жуткого теракта: я еще должна дождаться казни Путина

Катерина Малай
Люди
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Ефросинина в Израиле вышла на связь после жуткого теракта: я еще должна дождаться казни Путина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая накануне посетила центр психологической поддержки в Израиле, не на шутку испугала поклонников. Она написала о жутком теракте в Тель-Авиве и на несколько часов исчезла из соцсетей, пока ее засыпали сообщениями.

Видео дня

Со временем звезда вышла на связь и успокоила своих поклонников. В Instagram-stories она заверила, что не пострадала, и пошутила о казни российского диктатора Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ефросинина в Израиле вышла на связь после жуткого теракта: я еще должна дождаться казни Путина

Ведущая также поблагодарила подписчиков за заботу.

"Люди, ну что вы за сокровище. Спасибо за сколько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы", – написала ведущая.

Ефросинина в Израиле вышла на связь после жуткого теракта: я еще должна дождаться казни Путина

Она оставила отметки с геолокацией Тель-Авива, однако точно не рассказала, где находилась во время теракта. Предыдущие видео украинка снимала с центра психологической поддержки в городе Сдерот, который находится где-то в 75 км. от места стрельбы.

В Израиле Ефросинина вместе с правлением своего благотворительного фонда посетили центр психологической поддержки в Сдероте. Она также показывала украинцам, как живет город в условиях угрозы ракетных обстрелов.

Напомним: 9 марта в израильском Тель-Авиве на улице Дизенгоф произошла стрельба. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения. Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен и убит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина в слезах рассказала о своем муже Тимуре Хромаеве, который отправился на фронт. Как не раз признавалась знаменитость, ей было очень сложно смириться с решением любимого.

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