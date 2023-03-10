Ефросинина в Израиле вышла на связь после жуткого теракта: я еще должна дождаться казни Путина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая накануне посетила центр психологической поддержки в Израиле, не на шутку испугала поклонников. Она написала о жутком теракте в Тель-Авиве и на несколько часов исчезла из соцсетей, пока ее засыпали сообщениями.

Видео дня

Со временем звезда вышла на связь и успокоила своих поклонников. В Instagram-stories она заверила, что не пострадала, и пошутила о казни российского диктатора Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущая также поблагодарила подписчиков за заботу.

"Люди, ну что вы за сокровище. Спасибо за сколько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы", – написала ведущая.

Она оставила отметки с геолокацией Тель-Авива, однако точно не рассказала, где находилась во время теракта. Предыдущие видео украинка снимала с центра психологической поддержки в городе Сдерот, который находится где-то в 75 км. от места стрельбы.

В Израиле Ефросинина вместе с правлением своего благотворительного фонда посетили центр психологической поддержки в Сдероте. Она также показывала украинцам, как живет город в условиях угрозы ракетных обстрелов.

Напомним: 9 марта в израильском Тель-Авиве на улице Дизенгоф произошла стрельба. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения. Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен и убит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина в слезах рассказала о своем муже Тимуре Хромаеве, который отправился на фронт. Как не раз признавалась знаменитость, ей было очень сложно смириться с решением любимого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!