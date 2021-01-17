Ефросинина потроллила Каменских с отдыха на Мальдивах. Видео

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина сделала пародию на видео певицы Насти Каменской (NK) с отпуска на Мальдивах. Артисткарешила снять ролик с зимней Украины в ответ на отдых Насти в тропиках.

Так, ранее Каменских опубликовала в TikTok видео, в котором показала, как позировала в бассейне в розовом купальнике с подносом, полным фруктов, круассанов и напитков.

В ответ на это видео Ефросинина сняла пародию, смонтировав под такой же сюжет, как и певица. Ведущая показала в Instagram, как в теплой куртке, рукавицах и пуховом платке появилась в заснеженном пустом бассейне с термосом и подносом, на котором лежали бублики, печенье и апельсиновые цукаты. А в конце видео артистка повалялась в снегу, подписав видео хештегом #завистьнемое.

Не только поклонники Ефросининой оценили юмор ведущей, но и украинские знаменитости. Так, Леся Никитюк, Виктория Булитко, Андре Тан, Андрей Бедняков и другие засыпали артистку забавными эмоджиями и комментариями под роликом.

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