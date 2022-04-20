Ефросинина о российских оккупантах: с*ки с атрофированными мозгами, которые истребляют людей. Видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вновь эмоционально высказалась о войсках РФ и россиянах, заявив, что они "с*ки и бл*ди", которые вторглись на украинскую территорию и разрушили дома ее друзей и знакомых. Знаменитость считает, что происходящее в Украине – не война, а истребление людей.

Соответствующие заявления она сделала в интервью для программы телеканала 1+1 "ЖВЛ" на YouTube-канале. Журналистка поинтересовалась у телеведущей, есть ли хорошие россияне, на что Ефросинина ответила, что не может допустить такую мысль, их не слышно, но возможно они есть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Четыре дня назад, когда я была в Грузии, я категорически сказала, нет. Славе Демину я сказала, что их всех нужно ненавидеть. И пошла с этим жить, потому что я говорила то, что чувствовала и думала. Но, собственно те заявления, которые я делала, они очень сильно спровоцировали волну сообщений, что не все россияне такие или многие стыдятся, что они россияне", – сказала Ефросинина.

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Она рассказала, что ей стали поступать сообщения от людей по типу: "Не судите по Нурланам Сабуровым и Басковым". Однако из-за ненависти и агрессии к россиянам, по словам телеведущей, их не видят.

"Я могу сказать, наверное, они есть. Но не вините нас за то, что мы их не видим, ненавидим и будем это делать и наши дети так же само. Я не могу допустить мысль, что есть хорошие россияне, их не слышно", – отметила знаменитость.

Также Маша Ефросинина выразила свое возмущение о том, как можно убивать людей в 21 веке, по национальному признаку, как можно "допустить такое в стране, которая тратила все, чтобы быть самой развитой". Ведь, по словам телеведущей, Украине не было "никакого дела до России, чтобы те посмели вторгнуться в великую страну".

"Чхать хотели на ту Россию с накрахмаленными уродами. Наши артисты гоняют по всей Европе, Монатик покоряет Америку, и мы вообще-то вспоминаем о россиянах, потому что знаем, что они стоят под Донбассом и не дают спокойно дышать с*ки и бл*ди, атрофированные мозги из глубинок России, не видевших ничего, кроме засаленного пульта", – высказалась она.

Ефросинина рассказала, что российские оккупанты разрушили дома ее друзей и знакомых, надругались над свадебными фотографиями ее подруги и даже отрезали головы собакам и котам.

"Просто дрянь в человеческом обличии. Они никогда не знали ничего, кроме матерных слов, которыми они разговаривали со своими родителями, мамаши, которые попросили привезти им побольше блендеров, женились на женах, которые говорят "тр*хай хохлушек". Это просто быдло в огромнейшем размере.

Моя подруга в Буче. Она 10 лет копила на свой дом. И ничего нет, прокололи колеса машины, все повыбивали и загадили – вот их удел, твари. Это не война, даже в учебниках нам про войну такое не рассказывали. Это истребление людей", – подытожила телеведущая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Ефросинина посмеялась над россиянами, которым предлагают выиграть крупу, приобретя мужской журнал MAXIM.