Манипулятор Ефросинина и подлинная сущность Горбунова. Как прошла звездная премьера фильма 'Рождество. Ты не один'

В одном из столичных кинотеатров в Киеве состоялся премьерный показ сказочной музыкальной ленты "Рождество.Ты не один" – о рождественском чуде и исполнении мечтаний. Премьера фильма состоится сегодня, 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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OBOZ.UA побывал на презентации картины и расскажет интересные подробности о фильме и звездной премьере. Над картиной начали работать летом, основные съемки состоялись осенью и в начале декабря.

В центре сюжета – история девочки Марты, как живет в детском доме, и очень мечтает обрести семью. Она уверена, что до сих пор не имеет родителей из-за своего характера, в котором не хватает каких-то черт – красоты души, ума или остроумия. В силу определенных обстоятельств девочка попадает в мир фантастических рождественских духов, каждый из которых считает, что именно он может помочь ей найти себя. Однако действительно ли девочке нужно меняться, чтобы почувствовать родительскую любовь, расскажет картина.

Главную роль в фильме сыграла 10-летняя Агния Костик из Ивано-Франковска. Это не первая ее актерская работа. У Агнии уже есть опыт игры с Ирмой Витовской в спектакле "Оскар и розовая дама" Ивано-Франковского драмтеатра и в короткометражном фильме "Байки".

Сказочную атмосферу съемок создавали с помощью оригинальных и ярких декораций, а основную локацию оформили в стиле 3D открытки. Фантастических рождественских духов сыграли ведущие украинские звезды. Monatik превратился в забавного Бабая, олицетворяющего образ "страха под кроватью". alyona alyona и Jerry Heil исполнили на экране духов из мира, где властвует постоянный праздник, веселые угощения и смех. Герои Zlata Ognevich и Ostrovskyi живут в мире холодной, безупречной красоты, лишенной эмоций и наполненной лишь любовью к себе.

Roxolana, Tayanna, Даша Квиткова – это духи, живущие в зеркалах на грани между реальным и магическим мирами. Dorofeeva превратилась в образ Флояры – самоуверенной красавицы, которая считает, что весь мир должен вращаться исключительно вокруг нее.

Пространство умного Перелесника, которого воплотил Виктор Андриенко, заполнено книгами, гаджетами и приборами. В картине также увидим артистов Kadnay, Otoy, Kola, Катю Осадчую, Максима Девизорова, Александру Зарицкую из группы KAZKA, Натали Солоник, Андрея Алехина, Никиту Добрынина и группу Schmalgauzen.

Юрий Горбунов сыграл в картине Хозяина, который заботится о рождественских духах, но свою подлинную сущность раскрывает только в финале. Маша Ефросинина – роль властной манипуляторши, колдуньи Лютой. Интересно, что это первая за последние годы совместная работа телеведущих, которые много лет работали в паре на Новом телеканале и были близкими друзьями, однако неожиданно разорвали товарищеские отношения. Не Горбунов, не Ефросинин не раскрывают причины конфликта. Известно лишь, что ссора произошла из-за определенного поступка шоумена.

В одной из сцен картины "Рождество.Ты не один" Горбунов и Ефросинина играют вместе, однако реанимировали ли они свои отношения в реальной жизни – это вопрос. По крайней мере, на презентации картины телеведущие держались в стороне друг от друга, а фильм смотрели в разных залах.

В разговоре с OBOZ.UA Маша Ефросинина отказалась говорить о нынешних отношениях с Юрием Горбуновым, зато охотно рассказала о своей роли в картине: "Я очень хотела сыграть такую роль, которая требует выйти из своих стереотипов. Мне вообще всегда очень хочется делать что-то перпендикулярное своим профессиональным навыкам – это круто. Мечтала сыграть отрицательную героиню, настоящую ведьму. Считаю, что себя постоянно нужно испытывать, поэтому не просыпаюсь утром со словами: "Мне уже все в жизни удалось". Кроме всего прочего, в этой роли я имела возможность поговорить с собой".

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