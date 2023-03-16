Ефросинина честно ответила, ездила ли ее мама к Лизе Ющенко в Россию на день рождения внучки

Украинская телеведущая Маша Ефросинина честно ответила, ездила ли ее мама в Россию на день рождения внучки, дочери бывшей невестки экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы. Сама звезда не поддерживает связь с сестрой.

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Вопрос ведущей задал один из подписчиков, который был уверен, что мама Ефросининой ездила в Москву на семейный праздник. Клевету она опровергла в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У звезды поинтересовались, не обидно ли ей из-за того, что мама уехала к дочери в РФ.

"Откуда вы берете всю эту х*рню? 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы и дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном. Если посмотреть мои видео, я была в Израиле. А мама моя уже более восьми месяцев находится с моим сыном", – ответила Ефросинина.

Ведущая добавила, что ее мама водит ребенка в школу, кормит и полностью опекает, поэтому физически не могла бросить школьника и отправиться в Москву.

"Хорошо, что я привыкла к постоянной клевете, а вот мама – еще нет. Отстаньте от нее. Это святая женщина", – написала звезда.

Кстати, недавно Маша Ефросинина прокомментировала отношения с Елизаветой Ющенко, которая продолжает жить в Москве. Подробнее об этом читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ефросинина впервые показала минуты прощания со служащим в ВСУ любимым. Звезда провела Тимура Хромаева на фронт, но призналась, что до сих пор не может привыкнуть к этому.

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