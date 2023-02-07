Маша Ефросинина провела мужа на войну и показала минуты прощания: мне очень страшно, но я ничего не могу сделать

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, чей муж Тимур Хромаев служит в рядах ВСУ, показала минуты прощания с любимым. Звезда в очередной раз провела избранника на фронт, но призналась, что до сих пор не может привыкнуть к этому.

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По словам знаменитости, ей очень страшно, однако она уважает выбор своего мужа. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его", – начала Ефросинина.

Она показала, как одетый в военную форму Тимур Хромаев сидит на лестнице, и призвала уважать выбор воинов. Артистка подчеркнула, что ей тоже страшно за любимого, но не скрыла, что чувствует гордость за него.

"Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу сделать - это решение моего мужа, ваших мужчин. И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость", – написала звезда.

Ефросинина сняла все сумки любимого, которые он возьмет с собой, а также показала, как он нежно поцеловал избранницу на прощание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ведущая рассказала, что произошло с бизнесом Тимура Хромаева. По словам звезды, 48-летний предприниматель потерял все, что построил по окончании чиновничьей деятельности.

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