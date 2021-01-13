Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме

Российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, предложили стать чтецом в тюремном храме.

Об этом сообщил "Комсомольской правде" Борис Ливанов, сын актера Василия Ливанова. По его словам, Михаил – религиозный человек, поэтому "вполне может найти отдушину, став чтецом". Он также "может обслуживать храм".

Сам Ливанов ранее отбывал тюремный срок за "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего" и во время заключения работал в клубе и готовил творческий фестиваль. По его словам, статус знаменитости никак не влияет на жизнь в тюрьме.

"Когда вы попадаете в тюрьму, совершенно не важно, кто вы или кто ваш папа. Там человек начинает жизнь с нуля. То же будет и у Михаила Ефремова. Тюрьма, так же как и война, вскрывает суть человека", – заявил Ливанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию общего режима №4 в Белгородской области.