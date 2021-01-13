Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме
Российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, предложили стать чтецом в тюремном храме.
Об этом сообщил "Комсомольской правде" Борис Ливанов, сын актера Василия Ливанова. По его словам, Михаил – религиозный человек, поэтому "вполне может найти отдушину, став чтецом". Он также "может обслуживать храм".
Сам Ливанов ранее отбывал тюремный срок за "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего" и во время заключения работал в клубе и готовил творческий фестиваль. По его словам, статус знаменитости никак не влияет на жизнь в тюрьме.
"Когда вы попадаете в тюрьму, совершенно не важно, кто вы или кто ваш папа. Там человек начинает жизнь с нуля. То же будет и у Михаила Ефремова. Тюрьма, так же как и война, вскрывает суть человека", – заявил Ливанов.
Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию общего режима №4 в Белгородской области.