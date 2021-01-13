Єфремову запропонували стати читцем в тюремному храмі
Російському актору Михайлу Єфремову, засудженому за смертельну ДТП, запропонували стати читцем в тюремному храмі.
Про це повідомив виданню "КП" Борис Ліванов, син актора Василя Ліванова. За його словами, Михайло – релігійна людина, тому "цілком може знайти віддушину, ставши читцем". Він також "може обслуговувати храм".
Сам Ліванов раніше відбував тюремний термін за "нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели з необережності до смерті потерпілого" і під час ув`язнення працював в клубі та готував творчий фестиваль. За його словами, статус знаменитості ніяк не впливає на життя у в'язниці.
"Коли ви потрапляєте в тюрму, абсолютно не важливо, хто ви або хто ваш тато. Там людина починає життя з нуля. Те ж буде і у Михайла Єфремова. Тюрма, так само як і війна, розкриває суть людини", – заявив Ліванов.
Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайла Єфремова перевели із СІЗО до колонії загального режиму №4 в Білгородській області.