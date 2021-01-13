Єфремову запропонували стати читцем в тюремному храмі

Російському актору Михайлу Єфремову, засудженому за смертельну ДТП, запропонували стати читцем в тюремному храмі.

Про це повідомив виданню "КП" Борис Ліванов, син актора Василя Ліванова. За його словами, Михайло – релігійна людина, тому "цілком може знайти віддушину, ставши читцем". Він також "може обслуговувати храм".

Сам Ліванов раніше відбував тюремний термін за "нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели з необережності до смерті потерпілого" і під час ув`язнення працював в клубі та готував творчий фестиваль. За його словами, статус знаменитості ніяк не впливає на життя у в'язниці.

"Коли ви потрапляєте в тюрму, абсолютно не важливо, хто ви або хто ваш тато. Там людина починає життя з нуля. Те ж буде і у Михайла Єфремова. Тюрма, так само як і війна, розкриває суть людини", – заявив Ліванов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайла Єфремова перевели із СІЗО до колонії загального режиму №4 в Білгородській області.