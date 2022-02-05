Эффект Стрейзанд. Как Бейонсе хотела удалить свои неудачные фото с новостного сайта, но только опозорилась

В 2013 году американская певица Бейонсе выступала в перерыве между таймами Суперкубка – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Матч прошел в Новом Орлеане. Звезду запечатлели на множественных фото, однако она посчитала их "нелестными" и хотела удалить из Интернета. Скандал произошел ровно 9 лет назад – 5 февраля.

Как сообщал Gawker, после концерта веб-сайт Buzzfeed опубликовал галерею снимков исполнительницы под заголовком "33 самых жестоких момента с шоу Бейонсе". Тем самым восхвалив "жестокость" артистки и ее уверенный образ на стадионе "во всей красе".

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Менеджер Бейонсе был в возмущении и отправил письмо с просьбой удалить как минимум шесть фотографий.

"Уважительно просим вас изменить это. Я уверен, что вы сможете найти фотографии получше", – говорилось в обращении.

Однако вторая сторона посчитала фото певицы великолепными, независимо от ее позы и выражения лица.

"Согласно Третьему непреложному естественному закону Бейонсе, нет лучшей фотографии звезды, чем та фотография, которую вы просматриваете, потому что на данный момент это лучший из всех возможных снимков певицы. Это одна из ее величайших загадок", – ответили в Buzzfeed и не удалили кадры по сей день.

Этот скандал вызвал к снимкам еще больший интерес.

Спустя годы эксперты охарактеризовали попытку Бейонсе избавиться от нежелательных снимков как эффект Стрейзанд. Так называютситуацию, в которой попытка удалить информацию еще больше привлекает к ней внимание. Термин появился в 2005 году благодаря певице и актрисе Барбаре Стрейзанд, которая также пыталась уничтожить фото своего особняка, которые попали в сеть.

Нежелательные для Стрейзанд снимки запечатлел фотограф Кеннет Адельман. В 2003 году артистка подала на него в суд и пыталась заполучить 150 тысяч долларов морального ущерба. Однако инстанция отклонила ее иск. В итоге за несколько недель фото просмотрели 420 тыс. пользователей, а в СМИ появилось свыше 60 публикаций по этому поводу.

Коротко о звездах:

Бейонсе – 40-летняя американская исполнительница в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась в городе Хьюстон (штат Техас, США) в 1981-м.

Барбара Стрейзанд – американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Ранее OBOZREVATEL показал фото Бейонсе в молодости и продемонстрировал на снимках, как изменялась певица в течение своей жизни.