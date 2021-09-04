Бейонсе – 40: как с годами менялась голливудская звезда. Фото

В субботу, 4 сентября, популярной американской певице Бейонсе исполняется 40 лет. Свою музыкальную карьеру звезда начала в конце 90-х и остается знаменитой по сегодняшний день.

В честь дня рождения OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялась Бейонсе на протяжении творческой карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

У знаменитости есть прозвища – Bey, В, Queen B и поп-принцесса.

В 2003 году для певицы был создан сценический образ – Саша Фирс, который должен был помочь ей подавить стеснительность на сцене, а в 2010 певица заявила, что не нуждается больше в этом.

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Первый тур певицы в качестве сольной исполнительницы состоялся в 2004 году.

В 2007 году стала первой артисткой, которую удостоили премии International Artist Award, которую презентуют в рамках American Music Awards.

В 2010 году певица стала рекордсменкой, получив 6 наград Grammy за один вечер.

Дебютом карьеры киноактрисы была хип-хопера Кармен, где певица исполняла главную роль.

Голосом Бейонсе пела героиня Шайн в сериале Wow!Wow! Wubbzy! И озвучен персонаж Тары в мультфильме Эпик.

В 2019 году в прокате вышел "Король Лев", в котором Бейонсе озвучила Налу.

На сегодняшний день Бейонсе с мужем представляет шоу в виде дуэта The Carters. Все ее альбомы сольного исполнения удостоились премии "Грэмми" в номинации "Лучший R&B альбом".

Последний альбом певицы получил название Everything Is Love (2018 год).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бейонсе вместе со своим супругом Jay-Z стали героями рекламной кампании Tiffany. Знаменитость примеряла колье с легендарным желтым бриллиантом размером в 128 карат, из-за которого вскоре Бейонсе начали критиковать в сети.