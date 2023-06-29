Ее называли 'ведьмой': что известно о роковой красотке, которая разбила сердце Сильвестру Сталлоне и 'подсадила' его на пластику. Фото

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне до женитьбы был настоящим "итальянским жеребцом". Быстрые и бурные романы с коллегами, моделями и просто роскошными красотками сопровождали его вплоть до 1997 года. После он узаконил отношения с моделью Дженнифер Флавин, с которой до сих пор в браке и воспитывает троих прекрасных дочерей. Однако в жизни знаменитого "Рокки" была еще одна женщина, которая разбила ему сердце, "подсадила" на пластику и едва не заставила на себе жениться путем подлого обмана.

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Речь идет о Дженис Дикинсон – она называла себя "первой в мире супермоделью", а все вокруг звали ее просто "ведьмой". Такое прозвище женщина заработала из-за своего ужасного характера и пренебрежительной манере общения. Возможно, именно такой нрав и зацепил горячего "итальянского мачо". OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об истории любви модели и актера.

Так, Дикинсон и Сталлоне познакомились в 1994 году. На тот момент кинематографист уже был в длительных отношениях с Дженнифер Флавин. Пара планировала свадьбу и детей, как вдруг актер отправил девушке шестистраничное письмо с объяснением, что полюбил другую, а потому вынужден уйти. Для Флавин это было большим ударом и вместе с тем полным недорозумением.

"Я надеялась хотя бы на личный разговор, ведь мы были вместе шесть лет и уже придумали имена своим детям", – рассказывала модель в одном из интервью, вспоминая тот период.

Однако Сталлоне в тот момент был уже полностью увлечен новой пассией. Он сильно изменился, но не только внутренне. Дикинсон вовсю экспериментировала с новинками пластической хирургии и убедила стареющего избранника присоединиться к ней. Актер начал менять свою внешность и, как известно нам теперь, уже не мог остановиться.

Самым подлым поступком со стороны "ведьмы" стало то, что она убедила Сталлоне в отцовстве. У Дикинсон родилась дочь, и "Рокки" был убежден, что это его кровинка. По крайней мере, так утверждала сама Дженис. Девочка совершенно не была похожа на "папу", однако на тот момент актер об этом не думал и уже планировал свадьбу с любовницей.

Отговорили Сталлоне от поспешных поступков его адвокаты. Им удалось раскопать, что параллельно со Сталлоне его любовница имела тесные отношения с еще несколькими мужчинами. А тест ДНК подтвердил, что девочка не имеет никакого отношения к актеру. Лишь спустя 7 лет выяснилось, что настоящий отец ребенка продюсер Майкл Бернбаум.

Сердце Сталлоне было разбито. В таком подавленном состоянии он решил вернуться к Дженнифер Флавин. Каким было удивление самого актера, когда девушка его приняла и даже помогла выбраться из депрессии после окончания неудачного романа, который до этого стал причиной их расставания.

Как мы уже писали выше, в 1997 году пара поженилась. Флавин родила любимому троих дочек: Систин, Софию и Скарлет. В 2022-м появилась новость о вероятном разводе супругов, однако до этого, к счастью, не дошло.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти знаменитых мужчинах, которые делали пластические операции. Помимо Сильвестра Сталлоне в список попали Брэд Питт, Джакстин Тимберлейк и многие другие. Все подробности – в нашем материале.

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