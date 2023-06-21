Ее больше не узнать: как изменилась красотка из 'Спасателей Малибу', которая подсела на наркотики. Фото до и после

Американский комедийный сериал "Спасатели Малибу", снимавшийся в 1989-1999 годах, стал настоящим трамплином в успешную кинокарьеру для многих актеров. Звезды телекомедии имели перспективу продолжить сниматься в успешных фильмах и сериалах, но не все воспользовались этим шансом. В частности, загубила свою жизнь незадолго после финала шоу актриса Ясмин Блит, подсевшая на запретные вещества.

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Ее карьера окончательно оборвалась в 2003 году, хотя соблазнительная брюнетка имела все данные, чтобы стать голливудской сердцеедкой. OBOZREVATEL покажет, как она изменилась (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ясмин Блит получила роль в "Спасателях Малибу", когда ей было больше 20 лет. Ее называли конкуренткой Памелы Андерсон и предсказывали безумный успех.

Параллельно со съемками сериала актриса участвовала и в других шоу и фильмах, а впоследствии получила главную роль в быстро закончившемся сериале "Титаны". Это была последняя точка в кинокарьере звезды.

Ясмин Блит решила связать свою жизнь не с красными дорожками, а с наркотиками. В 2000-м году она впервые прошла добровольное лечение от кокаиновой зависимости. Через год полиция опять обнаружила в ее личных вещах запрещенные вещества.

Артистка приговорена к двум годам испытательного срока и ста часам общественных работ. В то же время она начала откровенно рассказывать журналистам, как тяжело страдает из-за зависимости.

В 2003 году она в последний раз предстала перед фанатами, после чего почти на 15 лет исчезла из виду общественности. Только в 2015 году она была замечена на публике. Иногда папарацци снимают бывшую актрису, но в свои 55 лет она очень изменилась.

От стройной фигуры ничего не осталось, а волосы и черты лица заметно изменились. В 2017 году она снялась в фильме Beautiful Evil в роли баронессы.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры культового сериала "Игра престолов". В проекте, первая серия которого вышла в 2011 году, а последняя – в 2019, снялись юные звезды, которые за время съемок сильно выросли и изменились. Многих из них уже трудно узнать.

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